Crédito bancario vuelve a crecer en septiembre tras tres meses de contracción y supera los US$ 262.000 millones

Las colocaciones del sistema bancario registraron en septiembre un crecimiento real anual de 0,5%, tras tres meses consecutivos de contracción, según el informe de cifras financieras de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF).

El resultado estuvo impulsado principalmente por una menor contracción del crédito comercial, que cayó 0,5% anual, frente a una baja promedio de 2,1% en los cinco meses anteriores.

Los segmentos de personas, en tanto, mantuvieron variaciones positivas, aunque moderadas, con un alza de 1,6% en las colocaciones para vivienda y de 1,2% en las de consumo.

Colocaciones bancarias alcanzaron los US$ 262 mil millones

En términos de stock, las colocaciones bancarias se ubicaron en torno a US$ 262.000 millones. La cartera comercial concentró el 50% del total, con US$ 132.000 millones, seguida por los créditos para vivienda, con el 37% y US$ 96.000 millones, y por el financiamiento de consumo, con el 13% restante y un saldo de US$ 33.000 millones.

Según la ABIF, la fase contractiva del ciclo crediticio en Chile ha sido especialmente severa en comparación con otros países. La razón entre el crédito bancario y el PIB cayó 22,2 puntos porcentuales entre marzo de 2020 y marzo de 2026, desde niveles superiores al 90% hasta cerca del 70%, la mayor baja dentro de una muestra que incluye a Estados Unidos, la Eurozona, el Reino Unido, Brasil, México, Colombia y Perú.

En el crédito comercial, al descontar el efecto del tipo de cambio sobre las colocaciones en moneda extranjera, el volumen tuvo una variación negativa de 0,7% real anual, prolongando el período de contracciones iniciado en marzo de 2021, aunque con alguna mejora en el margen.

La tasa de interés promedio de los nuevos créditos comerciales en cuotas bajó marginalmente, hasta 6,21%.

Créditos hipotecarios mantienen crecimiento moderado

El crédito hipotecario, por su parte, mantuvo un ritmo moderado de crecimiento. Según el gremio, el subsidio transitorio a la tasa hipotecaria ha contribuido a apoyar la demanda por viviendas nuevas. Al 23 de octubre, los bancos registraban 123.309 solicitudes elegibles, de las cuales 67.421 contaban con aprobación comercial y 35.203 ya habían sido cursadas.

La tasa hipotecaria promedio subió levemente en septiembre, hasta 4,07%, aunque acumula una baja de 14 puntos base en 12 meses.

El crédito de consumo, en cambio, se desaceleró desde el 1,5% anual registrado en agosto, principalmente por el menor dinamismo de las tarjetas, líneas y otros créditos, cuyo crecimiento bajó de 2,1% a 1,3%. Según la ABIF, en esa ralentización influyó la debilidad del mercado laboral, con una caída del empleo de 1,1% en 12 meses, una tasa de desocupación de 9,8% y un crecimiento de la masa salarial de solo 1,1% en 12 meses a agosto.

Además, la tasa de interés promedio de las nuevas colocaciones de consumo llegó a 25,86% en septiembre. El gremio advirtió que en los últimos siete meses esa tasa se ha alejado de la trayectoria de la tasa de política monetaria, principalmente por el alza en los productos rotativos.

Pese a la desaceleración, la Encuesta de Crédito Bancario del Banco Central para el tercer trimestre mostró una mejora en la percepción de demanda. En los créditos de consumo, la proporción de bancos que reportó un debilitamiento bajó de 36% a 9%, mientras que en el segmento hipotecario el 40% de las entidades percibió un fortalecimiento de la demanda, frente al 30% del trimestre anterior.

Morosidad bancaria se mantuvo estable

En materia de riesgo, la morosidad superior a 90 días se mantuvo esencialmente estable en el último año, en 2,38% de las colocaciones totales a septiembre.

En la cartera comercial, el indicador retrocedió levemente, hasta 2,20%, mientras que en vivienda y consumo registró alzas acotadas, hasta 2,57% y 2,65%, respectivamente.

El índice de provisiones sobre colocaciones, en tanto, bajó 3 puntos base en septiembre, hasta 3,32%, y acumula una caída de 11 puntos base en 12 meses, aunque todavía se mantiene por sobre los niveles previos a la pandemia.

Finalmente, el índice de adecuación de capital del sistema alcanzó 17,06% de los activos ponderados por riesgo a agosto, un nivel elevado en relación con su historia y con las exigencias regulatorias.

La rentabilidad sobre activos promedio se mantuvo en 1,35% en 12 meses, aunque al ajustarla por el efecto de la inflación sobre el capital, retrocedió 6 puntos base, hasta 0,98%.