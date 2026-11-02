Tribunal decreta prisión preventiva para tres imputados por secuestro con homicidio de Martín Pérez

Un tribunal decretó prisión preventiva para tres imputados venezolanos que fueron formalizados por el delito de secuestro con homicidio ocurrido en Estación Central.
Se otorgó un plazo de 120 días para la investigación del caso.
Se trata del crimen de Martín Pérez, joven de 19 años que desapareció el pasado 26 de octubre tras llegar a la comuna para encontrarse con otras personas.
Según informó la Fiscalía ECOH, el joven habría llegado al lugar de manera voluntaria; sin embargo, habría sido engañado para subirse a un vehículo en el cual fue secuestrado.
Según se dio a conocer, los captores del joven exigieron cerca de $50 millones para su liberación y durante la extorsión enviaron una fotografía en la que aparecía amenazado con un arma.
Su familia comunicó que había entregado parte del dinero solicitado.
Más tarde, las autoridades establecieron que los secuestradores comenzaron a negociar cuando Martín ya había sido asesinado.
Hasta el momento, la Fiscalía continúa realizando diversas diligencias investigativas para dar con el móvil del secuestro y posterior homicidio del joven, cuyo cuerpo fue encontrado el 30 de octubre en Colina.
@ECOH_FiscaliaRM logró la prisión preventiva de tres ciudadanos venezolanos. Todos fueron formalizados por secuestro y homicidio de un ciudadano chileno de 19 años. Se decretó un plazo de investigación de 120 días. https://t.co/HYqoJzgazt
— ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) November 2, 2026
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