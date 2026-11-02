Sustracción de niña de 3 años: Corte de Santiago dicta nuevo procesamiento por adopción irregular ocurrida en 1983

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, dictó un nuevo procesamiento contra Ismael Moisés Espinoza León, como autor del delito de sustracción de una niña de 3 años, ocurrido en enero de 1983 en la comuna de San Fernando, en el marco de la investigación por adopciones irregulares.

Según lo informado por el Poder Judicial, el imputado habría actuado concertadamente con Ivonne Gutiérrez Pávez y Laura Silva Sánchez para sustraer a la menor con el propósito de venderla en el extranjero. Para concretar la operación, se inició una tramitación judicial destinada a obtener su tuición y permitir que fuera adoptada por una mujer extranjera.

Sin embargo, el procedimiento no prosperó, ya que la madre logró recuperar a su hija días después de la sustracción, con ayuda de personal de Carabineros.

Entre los antecedentes que sustentan el nuevo procesamiento figura el testimonio de la madre, quien identificó a Espinoza León como el hombre que acompañó a las otras involucradas cuando acudieron a buscar a la niña. La mujer aseguró que nunca le informaron que pretendían entregarla en adopción.

También relató que el imputado la trasladó hasta una notaría de Santa Cruz para que firmara un documento relacionado con la entrega de su hija. Según su declaración, no pudo leerlo debido a las presiones que recibió: “Yo me sentí presionada para firmar, ya que me apuraban mucho”.

Durante un careo, Espinoza León reconoció haber acompañado a la mujer hasta la notaría y sostuvo que actuaba siguiendo instrucciones de otras personas. Ante las declaraciones de la afectada, el imputado manifestó: “yo creo que fue como ella lo señala, no podría ser de otra manera”.

El magistrado también consideró el testimonio de Ruth Lilian Gutiérrez Pávez, quien señaló que Espinoza León trasladaba niños y que en distintas oportunidades los llevó hasta su domicilio para que ella los alimentara y aumentaran de peso.

El nuevo procesamiento se dictó luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago dejara sin efecto una resolución anterior, emitida el 2 de junio de 2025 contra el mismo imputado. El ministro Aguilar consideró que las nuevas declaraciones y diligencias judiciales permiten establecer presunciones fundadas de su participación como autor del delito de sustracción de una menor.