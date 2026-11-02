Presidente Kast recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid: Díaz Ayuso destacó “compromiso con la libertad y la seguridad”

El presidente José Antonio Kast recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid (España).

La actividad se realizó en la Real Casa de Correos y fue encabezada por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

La entrega de la medalla se da en reconocimiento de su “compromiso con la libertad, la seguridad, la prosperidad y la defensa de las instituciones”, señaló Díaz.

También destacó el trabajo que el mandatario ha realizado en el marco del combate al narcotráfico, al crimen organizado y la delincuencia, “porque sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay prosperidad duradera”.

“En apenas unos meses de mandato, el presidente Kast ha situado esas prioridades en el centro de su acción de gobierno con la firme determinación de devolver a los chilenos tranquilidad, confianza, control de su propio destino, orden y un compromiso extraordinario con los niños, con la juventud y con la educación, que ha sido uno de los temas a los que le hemos dedicado más tiempo en nuestro encuentro”, afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Y continuó diciendo que la entrega de la medalla “le incorpora una relación de personalidades que incluyen, como medalla internacional, al presidente de Argentina, Javier Milei; al presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia”.

Al final de su discurso, Díaz Ayuso expresó: “Ahora, la situación tan difícil que has heredado, tocará nuevamente impulsar políticas que no siempre serán populares, pero tampoco populistas; por tanto, son las necesarias. Hacen falta reformas valientes, de calado, desde el comienzo de las legislaturas y que el pueblo confíe en que unas instituciones fuertes y garantes son siempre el preludio y la antesala de la prosperidad ansiada”.

Previamente, Kast se reunió con Díaz Ayuso en un encuentro donde también estuvieron presentes la primera dama María Paz Adriasola; la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich; el ministro de la Segpres, José García Ruminot; el canciller Francisco Pérez Mackenna, entre otras autoridades.