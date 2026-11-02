Ley de Presupuestos 2027: Comisión Especial Mixta analizará casi 4 mil indicaciones

A partir de las 10:00 horas de este lunes comenzó la sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que revisará las 3.845 indicaciones presentadas, principalmente en las partidas de salud, educación y gobiernos regionales.

Para poder tramitar y despachar la Ley de Presupuestos 2027, se acordó dejar sin efecto las sesiones de Sala de este martes 3 y miércoles 4 de noviembre, además de suspender las actividades de las comisiones entre este lunes 2 y viernes 6 de noviembre.

Una vez que se despache la iniciativa de la comisión, será remitida a la Cámara de Diputadas y Diputados, que analizará y votará el proyecto durante la segunda semana de noviembre.

En tanto, en el Senado se acordó citar a sesiones especiales de sala el martes 17, miércoles 18 y jueves 19, entre las 10:00 y 14:00 horas y entre las 15:00 y 20:00 horas.

Y si el proyecto no está despachado a las 20:00 horas del jueves 19 de noviembre, la sesión se prorrogará en forma automática por el tiempo que fuera necesario.

Desde el Senado explicaron que el plazo para presentar indicaciones y solicitudes de votación separada será hasta las 12:00 del lunes 16 de noviembre.

Mientras que para analizar el proyecto de Ley de Presupuestos se acordó hacer un debate general de cuatro horas, que contempla un tiempo para la intervención del Ejecutivo.