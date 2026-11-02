Detienen a adolescente de 16 años por el presunto homicidio de su hermanastro en La Serena

Durante la madrugada de este lunes, personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de un joven de 16 años en La Serena, quien es el principal sospechoso de haber apuñalado a su hermanastro de 19 años, provocándole la muerte debido a la gravedad de las lesiones.
De acuerdo con los antecedentes entregados por la policía civil, el adolescente (quien no presentaba antecedentes previos) habría atacado a la víctima en circunstancias que se investigan. Tras el suceso, el joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital de La Serena, recinto asistencial al que habría ingresado ya fallecido.
El comisario Freddy Montoya, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, informó que el menor de edad se entregó de manera voluntaria en la Sexta Comisaría de Carabineros. Posteriormente, por instrucción del Ministerio Público, fue puesto a disposición de los detectives de la unidad especializada, según consignó Diario El Día.
Por su parte, la Brigada de Homicidios se encuentra realizando las diligencias y pericias correspondientes en el sitio del suceso para esclarecer las dinámicas y circunstancias exactas de lo ocurrido. Se espera que durante esta jornada el detenido sea puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Serena para su respectivo control de detención.
Detectives de la Brigada de Homicidios La Serena investigan la muerte de un joven de 19 años con arma cortante. Su hermanastro de 16 años fue detenido por su presunta responsabilidad. La unidad realiza pericias y diligencias para esclarecer los hechos. https://t.co/p7x01WdtdG
— PDI_Coquimbo (@PDI_Coquimbo) November 2, 2026
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