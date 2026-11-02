Gustavo Cruz de Moraes, ex CEO de Natura & Avon Chile, asume la gerencia regional de Newscience para impulsar al Grupo OLYOS / Granions en Latinoamérica

La compañía chilena Newscience, parte del conglomerado europeo-latinoamericano Grupo OLYOS / Granions, anunció la designación de Gustavo Cruz de Moraes como nuevo gerente general regional. Su objetivo será liderar y consolidar la compañía en Latinoamérica.

Trayectoria en Natura & Avon Chile

Cruz de Moraes suma más de 20 años a cargo de la transformación de negocios en la región. Durante los últimos 7 años se desempeñó como CEO y gerente general de Natura & Avon Chile, donde encabezó una operación superior a US$200 millones, con 100.000 consultoras y más de 50 tiendas. En ese periodo presidió la Cámara de la Industria Cosmética de Chile y figuró de manera constante entre los 30 CEO con mejor reputación del país, según el ranking Merco.

Su experiencia en retail físico, venta directa, e-commerce y ecosistemas digitales será clave para escalar el modelo omnicanal de Newscience, que hoy integra farmacias, tienda online y marketplaces.

“La llegada de Gustavo marca una nueva etapa para Newscience”, destacó Juan Pablo Salas, CEO y cofundador de la empresa.

Expansión regional del Grupo OLYOS / Granions

El grupo opera en más de 50 países, con un portafolio de más de 1.000 productos de salud natural. En Latinoamérica tiene presencia en Chile, Perú, Argentina, Ecuador, Costa Rica y próximamente en México.

“Mi desafío es llevar esa propuesta a más personas y más países, en todos los canales donde hoy la gente se cuida”, afirmó Cruz de Moraes.

Un mercado del bienestar en alza

Solo en Chile, la industria del bienestar mueve más de US$200 millones, según Euromonitor. A nivel global, este mercado creció 7,9% en 2024 y alcanzó los US$6,8 billones, con una proyección de US$9,8 billones para 2029, de acuerdo con el Global Wellness Institute. El envejecimiento de la población y el interés por el autocuidado y la prevención abren oportunidades para la nutrición y la suplementación.