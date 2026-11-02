Kast en su llegada a Europa: “Es una gira con visión de Estado para fortalecer lazos y relaciones internacionales con España e Italia”

El presidente José Antonio Kast aterrizó en Madrid para dar inicio a su primera gira por Europa.

El mandatario llegó junto a la primera dama María Pía Adriasola y una delegación compuesta por el canciller Francisco Pérez Mackenna; el ministro de la Segpres, José García Ruminot; la presidenta del Senado, Paulina Núñez; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri; además de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

La visita del mandatario ocurre en medio de la polémica por la rebaja de 56 penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, decretos que fueron firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Hasta ahora, la situación generó la salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien también firmó algunos decretos y subió a sus redes sociales un video —sin consultar con Rabat— en el cual se defendió y explicó que lo hizo siguiendo el criterio del titular de la cartera.

En su arribo a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, valoró las relaciones económicas entre Chile y España y también con Italia, país que visitará este martes para reunirse con la primera ministra Giorgia Meloni y con el papa León XIV.

Además, entregó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en el grave accidente ferroviario ocurrido la semana pasada en Toledo.

“Esta es una gira breve, pero con visión de Estado, y por eso me acompañan la presidenta del Senado, la presidenta de la Corte Suprema, el máximo tribunal de nuestro país, el presidente de la Cámara de Diputados; por lo tanto, es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, ministros de Estado, el ministro Canciller, el ministro Secretario General de la Presidencia, que lleva toda la relación con el Poder Legislativo y también están nuestros embajadores y el embajador aquí en España, Juan Antonio Coloma”, expresó Kast.

Y recalcó: “Es una gira breve, pero con visión de Estado, para fortalecer los lazos y las relaciones internacionales con España y con Italia, que son dos países que invierten de manera muy importante en nuestra nación y genera también un vínculo hacia toda la comunidad europea, con la cual tenemos muy buenas relaciones y pretendemos seguir teniéndolas en intercambios comerciales, sociales, en temas de educación y en las distintas materias que interesan a nuestras naciones”.