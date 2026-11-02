“Los empresarios se mueven por la oportunidad y por la rentabilidad, no contratan por patriotismo”: Briones cuestiona discurso económico del Gobierno

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones cuestionó el discurso económico del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y sostuvo que el crecimiento y la generación de empleo no dependen del optimismo de las autoridades, sino de las condiciones para impulsar la inversión.

En conversación con ADN Hoy, el economista se refirió al tono más optimista adoptado por el Mandatario y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Al respecto, afirmó: “Los empresarios se mueven por la oportunidad y por la rentabilidad, no contratan por patriotismo. Entonces, acá generamos las condiciones para que Chile crezca, invierta y contrate más, o vamos a tener un problema que se va a arrastrar más fuerte”.

Briones valoró el cambio de discurso del Ejecutivo, recordando que anteriormente había criticado sus mensajes sobre la situación económica. “Yo me alegro, porque el Gobierno partió con un discurso muy pesimista que yo siempre critiqué (…) de que todo se caía a pedazos, de que todo era una emergencia, otros dijeron que el país estaba quebrado. Yo creo que esa fue una pésima idea”, señaló.

Sin embargo, advirtió que las expectativas por sí solas no garantizan mejores resultados: “El crecimiento no depende de la buena voluntad, ni de la buena onda, ni de decir que va a ser extraordinario, ni tampoco de decirles a los empresarios que necesitamos que contraten, poco menos que fuera un acto de patriotismo”.

Sus declaraciones se produjeron tras conocerse el Imacec de septiembre, que registró un crecimiento de 0,2% en doce meses. Aunque calificó el resultado como positivo, llamó a interpretarlo con cautela, considerando que la economía continúa débil.

El exministro destacó los avances de 4,5% en el comercio y la industria manufacturera, pero manifestó preocupación por la minería, que registró una caída cercana al 12%. Según explicó, el desempeño acumulado del sector durante los primeros nueve meses del año explica casi un punto de caída en la actividad económica.

Finalmente, Briones sostuvo que la confianza excesiva en la voluntad política ha atravesado a distintos sectores. En esa crítica también apuntó al Gobierno del expresidente Gabriel Boric, al que cuestionó por considerar que el voluntarismo era suficiente para impulsar transformaciones.