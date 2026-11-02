Carabineros da de baja a funcionario tras disparo que terminó con muerte de compañero en Maipú

Carabineros confirmó la baja del funcionario involucrado en el disparo que terminó con la muerte de uno de sus compañeros al interior de la 25ª Comisaría de Maipú.

La víctima fue identificada como Bastián Pino, oriundo de Santa Cruz y con tres años de servicio en la institución.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, dos carabineros que se encontraban de franco habrían manipulado un arma al interior de una habitación de la unidad policial cuando se produjo un disparo que alcanzó a Pino, quien también se encontraba en el dormitorio.

El funcionario fue trasladado hasta el Hospital El Carmen, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó este lunes que el funcionario involucrado fue desvinculado de la institución.

“Se entregan todos los antecedentes para que sea la justicia, en definitiva, quien determine las medidas que deben adoptarse en relación a este funcionario”, sostuvo.

Araya agregó que Carabineros instruyó un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades disciplinarias y esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación penal quedó en manos de la Fiscalía Militar, que deberá determinar cómo se produjo el disparo y las responsabilidades asociadas.