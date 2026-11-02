Leve respiro para la economía chilena: Imacec de septiembre creció 0,2%

El Banco Central informó que el Imacec de septiembre de 2026 creció 0,2% en comparación con el mismo mes de 2025.

El resultado se explicó por el crecimiento del componente no minero, el cual registró un aumento de 2,0%, lo que fue compensado por la caída de la minería (-1,6%).

Asimismo, el ente emisor informó que la producción de bienes presentó una caída en la extracción de cobre, influida por menores leyes del mineral y por una suspensión temporal de faenas.

El resto de bienes “registró un crecimiento de 4,0%, cifra que fue explicada por el valor agregado de la generación eléctrica, que aumentó debido a una mayor disponibilidad de agua. En menor medida, la pesca extractiva también contribuyó al resultado de la actividad”.

En cuanto al comercio, se observó un alza de 4,5% en términos anuales. El comercio mayorista fue impulsado por mayores ventas de enseres domésticos y alimentos, mientras que en el comercio minorista crecieron las ventas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y calzado y a través de plataformas de venta online.

Por su parte, el comercio automotor tuvo un incremento de los servicios de mantención.

Mientras que los servicios tuvieron un aumento de 0,9% en términos anuales. El resultado fue incidido por el desempeño de los servicios personales, particularmente la salud. El transporte también contribuyó, aunque en menor medida.