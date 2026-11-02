Leve respiro para la economía chilena: Imacec de septiembre creció 0,2%

El Banco Central informó que el Imacec de septiembre de 2026 creció 0,2% en comparación con el mismo mes de 2025.
El resultado se explicó por el crecimiento del componente no minero, el cual registró un aumento de 2,0%, lo que fue compensado por la caída de la minería (-1,6%).
Asimismo, el ente emisor informó que la producción de bienes presentó una caída en la extracción de cobre, influida por menores leyes del mineral y por una suspensión temporal de faenas.
El resto de bienes “registró un crecimiento de 4,0%, cifra que fue explicada por el valor agregado de la generación eléctrica, que aumentó debido a una mayor disponibilidad de agua. En menor medida, la pesca extractiva también contribuyó al resultado de la actividad”.
En cuanto al comercio, se observó un alza de 4,5% en términos anuales. El comercio mayorista fue impulsado por mayores ventas de enseres domésticos y alimentos, mientras que en el comercio minorista crecieron las ventas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y calzado y a través de plataformas de venta online.
Por su parte, el comercio automotor tuvo un incremento de los servicios de mantención.
Mientras que los servicios tuvieron un aumento de 0,9% en términos anuales. El resultado fue incidido por el desempeño de los servicios personales, particularmente la salud. El transporte también contribuyó, aunque en menor medida.
🔵El Banco Central de Chile publicó el Imacec de septiembre 2026 en su sitio web.
Los invitamos a revisar la nota de prensa en el siguiente link: https://t.co/m40ZM5nOsg
#Imacec https://t.co/Db2ejbPx9I
— Banco Central de Chile (@bcentralchile) November 2, 2026
Lo más leído
- Ley de Presupuestos 2027: Comisión Especial Mixta analizará casi 4 mil indicaciones
- Detienen a adolescente de 16 años por el presunto homicidio de su hermanastro en La Serena
- Tribunal decreta prisión preventiva para tres imputados por secuestro con homicidio de Martín Pérez
- Deuda pública supera la proyección de Hacienda para fin de año y se acerca al tope prudente de 45% del PIB
- Crédito bancario vuelve a crecer en septiembre tras tres meses de contracción y supera los US$ 262.000 millones