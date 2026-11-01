El presidente José Antonio Kast arribará este lunes 2 de noviembre a Madrid, España, para dar inicio a una gira por Europa con la que busca fortalecer los vínculos internacionales de su administración.
Sin embargo, su agenda comenzará con una cita junto a Santiago Abascal, líder del partido español de ultraderecha Vox.
La visita de Kast al continente europeo se desarrollará en medio de la polémica por rebajas de condenas a condenados por delitos sexuales contra menores.
El vínculo de Kast con Abascal
Cabe recordar que la relación de Kast y Abascal tiene varios años. En 2019, el ahora mandatario viajó hasta Madrid para reunirse con la dirigencia de Vox y estrechar lazos en torno a una agenda conservadora.
Este vínculo se profundizó con la creación del Foro de Madrid, impulsado por la Fundación Disenso, un centro de estudios ligado al partido español. Kast fue uno de los primeros firmantes de su fundación.
Su último encuentro fue en febrero de este año, cuando Kast viajó a Madrid durante su gira como presidente electo. En ese viaje participaron en la Cumbre Trasantlántica de la Political Network for Values, en Bruselas.
Lo más leído
- Presidente Kast se reunirá con Santiago Abascal en Madrid al inicio de su gira por Europa
- Cadem: Aprobación de presidente Kast cae a 26%, su nivel más bajo desde que asumió, y desaprobación sube a 65%
- Ernesto Ottone y polémica por rebajas de condenas: "Es una crisis mayúscula, que te rompen el relato del gobierno"
- Martin Baron y arremetida de Trump contra la prensa: “El futuro de la democracia estadounidense está en juego”
- Carabineros confirma muerte de funcionario que sufrió accidente de tránsito mientras realizaba labores en Estación Central