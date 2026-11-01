Ernesto Ottone y polémica por rebajas de condenas: “Es una crisis mayúscula, que te rompen el relato del gobierno”

El sociólogo y exjefe del Segundo Piso del gobierno de Ricardo Lagos, Ernesto Ottone, abordó la severa crisis que atraviesa la actual administración tras las polémicas rebajas de condenas. En entrevista con el programa Influyentes de CNN Chile, el ensayista analizó el golpe a la credibilidad del oficialismo y catalogó la situación como un daño profundo a la sociedad y al discurso sobre seguridad de las personas.

La controversia escaló luego de que la cartera de Justicia cursara administrativamente decenas de reducciones de sentencias, lo que incluso tiene al ministro de Justicia, Fernando Rabat, bajo la amenaza de una interpelación parlamentaria. Sobre la gravedad y profundidad de este hecho, el sociólogo Ernesto Ottone advirtió: “Es una crisis mayúscula, de las que uno considera que son decisivas, que te rompen el relato del gobierno, te rompen las confianzas, te rompen la credibilidad, provocan una polarización en torno. Es un error fabuloso“.

Frente a la decisión del presidente de la República, José Antonio Kast, de mantener al titular de Justicia en su cargo y justificar el hecho en un vacío legal, el exasesor presidencial fue tajante respecto a cómo debe ejercerse la responsabilidad política en la primera magistratura. “Si tú cometes un error de ese nivel, puedes haber hecho muchas cosas buenas, puedes ser una persona inteligente, bien intencionada, pero ese error no se puede aceptar, no se puede aceptar por el bien del país”, aseguró el analista. Además, agregó que transformar esta falla moral y humana en una simple insuficiencia técnica “es una pobre defensa” que solo termina abriendo paso a un clima de sospechas sobre las verdaderas motivaciones de la medida.

En un segundo ámbito de análisis, el exjefe del Segundo Piso profundizó en los problemas de diseño que observa en la actual estructura de asesores presidenciales que lidera Alejandro Yarraza Valkes. Ottone cuestionó la influencia desmedida sobre los ministerios, recordando que en su época el equipo estratégico no interfería en la relación política cotidiana entre el Ejecutivo y el mandatario. “El único cliente es el presidente. Debería ser así, si no se produce esta confusión de roles, donde el presidente ha tenido que salir a defender a sus asesores, lo que es ridículo, absurdo”, sentenció el sociólogo.

Para el autor del libro El Segundo Piso, la principal tarea de este tipo de equipos debe enfocarse en resguardar la estrategia de la administración con total discreción y sin generar roces con los titulares de las carteras. “Los asesores no están para complicarle la vida al presidente, sino para ayudarlo. Si tú pones a alguien que está fuera del marco institucional de un gobierno, es natural que se van a producir problemas entre ministros y asesores, y eso es muy inconveniente para la marcha de un gobierno”, concluyó Ottone en el espacio de conversación conducido por la periodista Paula Escobar.