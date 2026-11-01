Cadem: Aprobación de presidente Kast cae a 26%, su nivel más bajo desde que asumió, y desaprobación sube a 65%

La aprobación del presidente José Antonio Kast cae a 26% (-3pts), su nivel más bajo desde que asumió el Gobierno en marzo. Por segunda semana consecutiva, el mandatario registra un respaldo inferior al 30%.

En paralelo, la desaprobación sube a 65% (+5pts), consolidándose como el peor mes del mandatario.

La caída se registra en todos los segmentos, pero principalmente entre quienes votaron por Kast en segunda vuelta (59%, -10pts), en los sectores medios (29%, -8pts) y entre los identificados con la derecha (65%, -7pts). Entre los jóvenes de 18 a 34 años, la aprobación llega apenas a 15% (-4pts).

Situación de Rabat

Respecto a la decisión del mandatario de mantener al ministro de Justicia, Fernando Rabat, un 70% está en desacuerdo con la postura del presidente. A su vez, un 78% desaprueba la gestión del secretario de Estado.

Además, un 81% piensa que debió considerar tanto el criterio jurídico como las consecuencias políticas y sociales.

Economía y empleo

Un 71% cree que Chile va por mal camino, mientras que un 68% mira el futuro con pesimismo, su nivel más alto desde marzo de 2015.

La percepción económica también se deterioró: un 60% evalúa negativamente su situación económica personal y familiar, mientras que un 82% considera negativa la situación económica de los consumidores. Ambas cifras llegaron a sus niveles más altos desde marzo de 2014.

En materia laboral, un 92% califica como mala o muy mala la situación del empleo en el país. Además, el desempleo se ubica como la segunda mayor preocupación económica personal y familiar (27%), después del alza de los precios (34%).

Sobre las urgencias laborales, un 54% apunta a la falta de creación de nuevos puestos de trabajo, seguido por los despidos masivos o la inestabilidad laboral (43%).