Cadem: Aprobación de presidente Kast cae a 26%, su nivel más bajo desde que asumió, y desaprobación sube a 65%

La aprobación del presidente José Antonio Kast cae a 26% (-3pts), su nivel más bajo desde que asumió el Gobierno en marzo. Por segunda semana consecutiva, el mandatario registra un respaldo inferior al 30%.
En paralelo, la desaprobación sube a 65% (+5pts), consolidándose como el peor mes del mandatario.
La caída se registra en todos los segmentos, pero principalmente entre quienes votaron por Kast en segunda vuelta (59%, -10pts), en los sectores medios (29%, -8pts) y entre los identificados con la derecha (65%, -7pts). Entre los jóvenes de 18 a 34 años, la aprobación llega apenas a 15% (-4pts).
Situación de Rabat
Respecto a la decisión del mandatario de mantener al ministro de Justicia, Fernando Rabat, un 70% está en desacuerdo con la postura del presidente. A su vez, un 78% desaprueba la gestión del secretario de Estado.
Además, un 81% piensa que debió considerar tanto el criterio jurídico como las consecuencias políticas y sociales.
Economía y empleo
Un 71% cree que Chile va por mal camino, mientras que un 68% mira el futuro con pesimismo, su nivel más alto desde marzo de 2015.
La percepción económica también se deterioró: un 60% evalúa negativamente su situación económica personal y familiar, mientras que un 82% considera negativa la situación económica de los consumidores. Ambas cifras llegaron a sus niveles más altos desde marzo de 2014.
En materia laboral, un 92% califica como mala o muy mala la situación del empleo en el país. Además, el desempleo se ubica como la segunda mayor preocupación económica personal y familiar (27%), después del alza de los precios (34%).
Sobre las urgencias laborales, un 54% apunta a la falta de creación de nuevos puestos de trabajo, seguido por los despidos masivos o la inestabilidad laboral (43%).
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