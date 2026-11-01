Martin Baron y arremetida de Trump contra la prensa: “El futuro de la democracia estadounidense está en juego”

A días de unas cruciales votaciones parlamentarias, el exdirector del periódico The Washington Post, Martin Baron, encendió las alarmas respecto a las severas consecuencias que el segundo mandato de Donald Trump está dejando en las instituciones norteamericanas. Durante su participación en el programa Influyentes de CNN Chile, el reconocido periodista profundizó en la erosión del sistema político nacional y la inédita hostilidad gubernamental que hoy enfrenta la prensa libre.

Las inminentes elecciones de medio término definirán el control del Congreso y, según el otrora editor del periódico capitalino, representan una última barrera institucional frente al Ejecutivo. “Supuestamente teníamos un sistema de frenos y contrapesos en este país y ahora no hay ningún freno, no hay ningún contrapeso y Trump puede gobernar sin cortapisa”, afirmó el periodista Martin Baron. En esa línea, remarcó que “el futuro de la democracia estadounidense está en juego“, advirtiendo que los demócratas necesitan imperiosamente recuperar la Cámara de Representantes o el Senado para ejercer un balance efectivo ante un poder legislativo que describió como “completamente servil a los deseos de Trump”.

El segundo tema neurálgico abordado por el galardonado editor fue la arremetida del mandatario estadounidense contra la libertad de expresión, un escenario al que calificó como el más complejo para los periodistas en el último siglo. El exdirector de The Washington Post sostuvo que el gobernante “ha hecho mucho para perjudicar la reputación de los medios de comunicación más consolidados” y que actualmente “está haciendo todo lo posible para debilitar y quizás eliminar la libertad de la prensa y la libertad de expresión en este país”. Entre las acciones presidenciales punitivas, Baron denunció la presentación de demandas infundadas contra entidades como The New York Times, The Wall Street Journal y la British Broadcasting Corporation (BBC), además de presiones que terminaron con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ejecutando allanamientos y confiscando dispositivos digitales a una reportera.

Esta hostilidad también permeó directamente a los dueños de los grandes consorcios informativos. Martin Baron detalló cómo Jeff Bezos, propietario de la empresa tecnológica Amazon y de The Washington Post, modificó la tradicional línea editorial del diario por temor a las represalias políticas de la Casa Blanca. “Trump dijo durante la campaña que iba a vengarse de sus supuestos enemigos políticos. Trump percibía a Bezos como un enemigo político. Entonces, supongo que Bezos tenía miedo de las represalias de Trump”, explicó Baron, agregando que el amedrentamiento financiero también ponía en riesgo los intereses de su compañía aeroespacial Blue Origin.

Pese a esta claudicación corporativa y al notorio giro hacia la derecha en las páginas de opinión, el periodista Martin Baron valoró la irrestricta resistencia que la sala de redacción de The Washington Post mantiene frente a las presiones del poder central. “El departamento de noticias en el periódico sigue haciendo buen trabajo, sigue exigiendo cuentas al poder, sigue publicando notas muy importantes sobre lo que está sucediendo detrás de la cortina”, enfatizó el influyente hombre de prensa. Como muestra de la probidad de dicho trabajo fiscalizador, destacó que el medio de comunicación recientemente obtuvo el codiciado premio Pulitzer tras destapar los masivos recortes implementados por Elon Musk a principios del actual gobierno de Trump.