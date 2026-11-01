Nieto de Jimmy Carter pone a la venta isla de 6.000 hectáreas en el sur de Chiloé

El empresario estadounidense Reynolds Henderson, nieto del expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, puso a la venta la isla San Pedro, un territorio de cerca de 6.000 hectáreas ubicado en el extremo sur de Chiloé.

Específicamente, la zona tiene cerca de 6.000 hectáreas y está ubicada frente al Parque Tantauco, en el mar interior, al sur de Quellón.

Según dio a conocer El Mercurio, Henderson y un grupo de inversionistas buscan concretar la venta por un precio que rondaría los US$ 12 millones de dólares.

Henderson es socio de Continental Pacific LLC, una empresa de inversión y desarrollo inmobiliario con presencia en diferentes países. Según el sitio web de la isla San Pedro, tiene una red de caminos que rodea el perímetro, además, cuenta con senderos para caminastas y playas.

El empresario norteamericano ya ha estado involucrado en operaciones inmobiliarias en la zona, entre ellas la venta de predios que fueron adquiridos por el expresidente Sebastián Piñera para desarrollar el Parque Tantauco.

En los últimos años, la Patagonia ha concentrado el interés de inversionistas y organizaciones ambientalistas por la adquisición de islas y terrenos, con el objetivo de proteger la flora y fauna de estos territorios.

Uno de los casos más recientes ocurrió en junio de este año, cuando la isla Guafo fue adquirida por cerca de US$7,5 millones por la fundación Re, vinculada al actor Leonardo DiCaprio. La organización busca transformar el territorio en un parque nacional.