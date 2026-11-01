Carabineros confirma muerte de funcionario que sufrió accidente de tránsito mientras realizaba labores en Estación Central

Esta tarde, Carabineros de Chile confirmó el fallecimiento del cabo primero Cristopher Matías Balboa Morales, quien permanecía internado en el hospital institucional tras sufrir un accidente de tránsito mientras realizaba labores en la comuna de Estación Central.

Según el comunicado, el funcionario resultó gravemente lesionado en el accidente ocurrido el pasado 28 de octubre, y desde esa fecha se encontraba hospitalizado.

El uniformado tenía 10 años de servicio y se desempeñaba como motorista de la 30ª Comisaría “Radiopatrullas e Intervención Policial“. Además, era casado y padre de dos hijas.

En el escrito, Carabineros resaltó su trayectoria, apuntando a que mantenía una intachable hoja de vida y que había recibido felicitaciones por su desempeño y vocación.

“La Institución lamenta profundamente su fallecimiento y reconoce su entrega, vocación de servicio y permanente compromiso con la seguridad de la comunidad“, expresaron.

También, la institución entregó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de labores del funcionario.