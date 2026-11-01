Por deuda de $3 millones con BancoEstado: Rematan la única vivienda de vecino de Puerto Octay en $11 millones

Un campesino de Puerto Octay, en la Región de Los Lagos, perdió su única propiedad luego de que fuera rematada por $11 millones debido al incumplimiento de un crédito de consumo de $3 millones con BancoEstado. El afectado había enfrentado problemas de salud y perdido su trabajo, situación que le impidió continuar pagando la deuda.

Según informó Radio BioBío, la subasta se concretó el 3 de septiembre, tras un proceso judicial del que el hombre no habría tenido conocimiento. El senador Fidel Espinoza denunció que el inmueble, de aproximadamente media hectárea y con una vivienda, estaría avaluado en más de $70 millones.

El parlamentario cuestionó el procedimiento y aseguró que el afectado no fue notificado en su domicilio. “Han señalado que fue notificado a viva voz en el tribunal. ¿Cómo pueden notificar a un campesino que vivía a más de 100 kilómetros a viva voz en un tribunal?”, sostuvo.

Espinoza también criticó a BancoEstado por las consecuencias del remate para la familia, integrada por el hombre, su esposa y una hija menor de edad.

“Se lo remataron en 11 millones de pesos y los quieren dejar en la calle. Nosotros consideramos que esto es inaceptable, incomprensible, que instituciones del Estado, el banco que se dice de todos los chilenos, cometa este tipo de actos”, afirmó.

Además, anunció el envío de antecedentes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y a la Corte de Apelaciones de Valdivia. En este último caso, busca que se revisen las actuaciones de ministros de fe en Osorno, particularmente las notificaciones judiciales que, según denunció, habrían impedido al afectado ejercer adecuadamente su derecho a defensa.