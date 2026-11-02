Walmart presenta querella por fraude de $79 millones en Lider.cl y asegura haber bloqueado otros $212 millones

Walmart Chile, dueña de Lider, presentó una querella criminal por los delitos de estafa y falsificación informática tras detectar compras fraudulentas por $79 millones en su plataforma de comercio electrónico Lider.cl, realizadas entre mayo y julio de 2026.

Según informó Diario Financiero, la compañía denunció que desconocidos utilizaron datos de tarjetas de crédito y débito de terceros para adquirir diversos productos, principalmente artículos electrónicos de alta gama. La modalidad delictual es conocida como carding.

De acuerdo con la querella, entre el 6 de mayo y el 11 de julio los involucrados ingresaron sistemáticamente los datos bancarios en el sistema de pagos de la plataforma. En algunas órdenes realizaron hasta ocho intentos consecutivos con tarjetas distintas, hasta conseguir la aprobación de una transacción.

La empresa explicó que su sistema antifraude Signifyd permitió detectar estas operaciones y bloquear otras 693 transacciones, con lo que evitó un perjuicio adicional estimado en $212 millones.

“Walmart Chile, a través de sus sistemas de monitoreo, prevención y seguridad, detectó operaciones fraudulentas en Lider.cl y logró bloquear cientos de transacciones antes de que se concretaran. Ante estos hechos, presentamos una querella criminal y estamos colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y la identificación de los responsables”, señaló la compañía al citado medio.