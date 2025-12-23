Beneficio por Años Cotizados: ¿Quiénes recibirán el pago de forma diferida?

El aporte estatal que incrementa las pensiones se pagará en distintos momentos según la fecha de jubilación. Revisa quiénes recibirán el beneficio de manera diferida y cuándo comenzará el pago.

El Beneficio por Años Cotizados es uno de los aportes estatales destinados a aumentar el monto de las pensiones, reconociendo hasta 25 años de cotizaciones previsionales mediante un pago mensual en Unidades de Fomento (UF).

Este beneficio se entrega de forma automática a pensionados por vejez o invalidez, aunque su fecha de pago puede variar dependiendo del momento en que la persona se jubiló.

Según información de ChileAtiende, recibirán el Beneficio por Años Cotizados de forma diferida las personas que se hayan pensionado el 1 de agosto de 2025 o después.

En estos casos, el aporte comenzará a pagarse una vez que el beneficiario reciba su primera pensión, incluyendo el monto retroactivo correspondiente.

Cómo se calcula el monto para estos beneficiarios

A quienes reciban el pago diferido se les calculará el beneficio priorizando las cotizaciones que su empleador haya realizado al Seguro Social desde agosto de 2025, cuando corresponda.

Posteriormente, se sumarán las cotizaciones registradas en la cuenta individual del afiliado y, de ser necesario, los períodos reconocidos mediante bonos de reconocimiento.

Quiénes reciben el pago en enero de 2026

En contraste, el beneficio se pagará a partir de enero de 2026 a las personas que ya se encontraban pensionadas desde el 31 de julio de 2025 o antes, siempre que tengan 65 años o más.

Requisitos para acceder al beneficio

El Beneficio por Años Cotizados no requiere postulación y se entrega automáticamente a pensionados que cumplan con los siguientes requisitos:

Mujeres: mínimo de 120 meses (10 años) de cotizaciones.

Hombres: al menos 240 meses (20 años) de cotizaciones.

Tope máximo reconocido: 300 meses (25 años), continuos o discontinuos.

¿A cuánto asciende el monto?

El aporte corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un máximo de 2,5 UF mensuales, equivalentes a 25 años de cotizaciones.

Este incremento se sumará a la pensión mensual y comenzará a reflejarse desde enero de 2026 para quienes tengan 65 años o más.