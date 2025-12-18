Aumento de pensiones: ¿Cuáles son los dos nuevos beneficios para jubilados que entran en vigencia en enero de 2026?
Por CNN Chile
18.12.2025 / 07:57
Los nuevos beneficios estatales están contemplados en la reforma de pensiones. Revisa cuáles son y sus requisitos.
En enero de 2026, se incorporarán nuevos beneficios estatales contemplados en la Reforma Previsional con el fin de dar apoyo a los jubilados y jubiladas.
Se trata de la Nueva Pensión Mujer (Compensación por Expectativa de Vida) y el Beneficio por Años Cotizados, los que permitirán mejorar la jubilación de hombres y mujeres.
Ambos se pagarán mensualmente, serán de carácter automático y no requerirán postulación, puesto que se entregarán directamente a las personas que cumplan los requisitos.
Beneficio por Años Cotizados
- Este es un aporte mensual adicional que pagará a los pensionados o pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañía de seguros que tengan 65 años o más y que hayan cotizado al menos 10 años en el caso de las mujeres o 20 años en el caso de los hombres.
- En concreto, consiste en el pago de 0,1 UF por años cotizados, con un tope de 25 años, es decir, 2,5 UF, unos $100.000 aproximadamente.
- Para recibirlo no es necesario postular, ya que al pensionarse a través del sistema de AFP o compañía de seguros, la persona pasa a ser beneficiaria automáticamente.
- El beneficio se pagará por el IPS junto a la pensión autofinanciada y considera, si corresponden, descuentos por impuestos y cotizaciones de salud.
Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida (solo mujeres)
- Este beneficio consiste en una pensión vitalicia exclusiva para mujeres.
- Su objetivo es corregir la desigualdad generada por la mayor esperanza de vida femenina, que provoca que sus pensiones sean más bajas en comparación con las de los hombres.
- Se otorgará a mujeres pensionadas por vejez o invalidez, que tengan 65 años o más y que no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
- Esta compensación se pagará junto con la pensión autofinanciada, tendrá un monto fijo en UF (o la unidad que la reemplace) y estarán afectas al pago de impuestos y cotizaciones de salud.
- Aunque se puede jubilar desde los 60 años, el pago de esta compensación solo comenzará a los 65, y el monto dependerá de la edad en que se pensionaron:
- – 65 años: 100 %
- – 64 años: 75 %
- – 63 años: 50 %
- – 62 años: 25 %
- – 61 años: 15 %
- – 60 años: 5 %