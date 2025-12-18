Servicios beneficios estatales

Aumento de pensiones: ¿Cuáles son los dos nuevos beneficios para jubilados que entran en vigencia en enero de 2026?

Por CNN Chile

18.12.2025 / 07:57

Los nuevos beneficios estatales están contemplados en la reforma de pensiones. Revisa cuáles son y sus requisitos.

En enero de 2026, se incorporarán nuevos beneficios estatales contemplados en la Reforma Previsional con el fin de dar apoyo a los jubilados y jubiladas.

Se trata de la Nueva Pensión Mujer (Compensación por Expectativa de Vida) y el Beneficio por Años Cotizados, los que permitirán mejorar la jubilación de hombres y mujeres.

Ambos se pagarán mensualmente, serán de carácter automático y no requerirán postulación, puesto que se entregarán directamente a las personas que cumplan los requisitos.

Beneficio por Años Cotizados

  • Este es un aporte mensual adicional que pagará a los pensionados o pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañía de seguros que tengan 65 años o más y que hayan cotizado al menos 10 años en el caso de las mujeres o 20 años en el caso de los hombres.
  • En concreto, consiste en el pago de 0,1 UF por años cotizados, con un tope de 25 años, es decir, 2,5 UF, unos $100.000 aproximadamente.
  • Para recibirlo no es necesario postular, ya que al pensionarse a través del sistema de AFP o compañía de seguros, la persona pasa a ser beneficiaria automáticamente.
  • El beneficio se pagará por el IPS junto a la pensión autofinanciada y considera, si corresponden, descuentos por impuestos y cotizaciones de salud.

Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida (solo mujeres)

  • Este beneficio consiste en una pensión vitalicia exclusiva para mujeres.
  • Su objetivo es corregir la desigualdad generada por la mayor esperanza de vida femenina, que provoca que sus pensiones sean más bajas en comparación con las de los hombres.
  • Se otorgará a mujeres pensionadas por vejez o invalidez, que tengan 65 años o más y que no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
  • Esta compensación se pagará junto con la pensión autofinanciada, tendrá un monto fijo en UF (o la unidad que la reemplace) y estarán afectas al pago de impuestos y cotizaciones de salud.
  • Aunque se puede jubilar desde los 60 años, el pago de esta compensación solo comenzará a los 65, y el monto dependerá de la edad en que se pensionaron:
  1. – 65 años: 100 %
  2. – 64 años: 75 %
  3. – 63 años: 50 %
  4. – 62 años: 25 %
  5. – 61 años: 15 %
  6. – 60 años: 5 %

