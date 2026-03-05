Anuncian fechas del Black Sale 2026: ¿Qué marcas participarán?

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.
Se trata del evento de compras online que se realiza tras el término de la temporada de verano.
Esta semana se dieron a conocer las fechas del próximo Black Sale. Se trata de un evento de compras online que se realiza a fines del primer trimestre del año, luego del término de la temporada de verano.
Con el regreso a clases después de las vacaciones, es una buena oportunidad para encontrar ofertas en una gran variedad de productos y servicios.
De acuerdo a los organizadores del evento, habrá descuentos de hasta el 70% en distintos productos, comodidas de compra y envío rápido y seguro.
El Black Sale 2026 se realizará entre el lunes 30 de marzo y el domingo 5 de abril.
Para participar del evento online, los organizadores recomiendan seguir los siguientes pasos:
En el evento habrá distintas categorías, como hogar y decoración, moda y accesorios, música y audio, salud y belleza, deportes y outdoor, vestuario y calzado, viajes y turismo, entre otras.
En cuanto a las marcas participantes, se encuentran: Adidas, Nike, Asics, Energy Club, Apple, Samsung, HP, Huawei, Lenovo, Fensa, Santa Isabel, Easy, Shein, Temu, Corona, H&M, Pandora, Nespresso, Librería Antártica, Casa Royal, Flixbus, Booking, y más.
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.