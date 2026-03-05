Anuncian fechas del Black Sale 2026: ¿Qué marcas participarán?

Se trata del evento de compras online que se realiza tras el término de la temporada de verano.

Esta semana se dieron a conocer las fechas del próximo Black Sale. Se trata de un evento de compras online que se realiza a fines del primer trimestre del año, luego del término de la temporada de verano.

Con el regreso a clases después de las vacaciones, es una buena oportunidad para encontrar ofertas en una gran variedad de productos y servicios.

De acuerdo a los organizadores del evento, habrá descuentos de hasta el 70% en distintos productos, comodidas de compra y envío rápido y seguro.

Black Sale 2026: ¿Cuándo es y qué marcas participarán?

El Black Sale 2026 se realizará entre el lunes 30 de marzo y el domingo 5 de abril.

Para participar del evento online, los organizadores recomiendan seguir los siguientes pasos:

Regístrate en blacksale.cl: Crea una cuenta gratuita para recibir notificaciones por email sobre las mejores ofertas.

Crea una cuenta gratuita para recibir notificaciones por email sobre las mejores ofertas. Explora las ofertas: Navega por el sitio web o la app de blacksale.cl para descubrir las ofertas disponibles.

Navega por el sitio web o la app de blacksale.cl para descubrir las ofertas disponibles. Agrega a tu carrito: Agrega los productos que deseas comprar a tu carrito de compras.

Agrega los productos que deseas comprar a tu carrito de compras. Completa tu compra: Ingresa tus datos de envío y pago para finalizar tu compra.

En el evento habrá distintas categorías, como hogar y decoración, moda y accesorios, música y audio, salud y belleza, deportes y outdoor, vestuario y calzado, viajes y turismo, entre otras.

En cuanto a las marcas participantes, se encuentran: Adidas, Nike, Asics, Energy Club, Apple, Samsung, HP, Huawei, Lenovo, Fensa, Santa Isabel, Easy, Shein, Temu, Corona, H&M, Pandora, Nespresso, Librería Antártica, Casa Royal, Flixbus, Booking, y más.