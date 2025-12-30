Alerta por altas temperaturas: Experta recomienda tomar líquido cada hora y no esperar a sentir sed

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
La doctora Magdalena Araya, integrante del INTA de la Universidad de Chile, entregó algunas recomendaciones para sobrellevar las altas temperaturas pronosticadas para esta semana.
Esta semana, gran parte del país se encuentra bajo alerta por las altas temperaturas pronosticadas. Incluso, en algunas regiones de la zona central, las máximas podrían llegar hasta 40° C.
Bajo ese contexto, es importante tomar medidas en favor del autocuidado, como utilizar protector solar, evitar salir a la calle en los horarios con más calor y mantenerse hidratado.
La doctora Magdalena Araya, miembro de la Unidad de Nutrición Humana del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, comentó que “dada nuestra falta de experiencia, es importante que tomemos en serio el problema y aceptemos modificar el día a día en pro del autocuidado”.
Lee también: Hasta 40° C podrían alcanzar las máximas este miércoles 31 de diciembre en regiones de la zona central
Así, señaló que se debe tener especial atención con algunos grupos de riesgo, como recién nacidos, niños, mujeres, adultos mayores, enfermos crónicos, personas en situación de discapacidad y personas sanas que realizan actividades físicas al aire libre, quienes “tienen mayor vulnerabilidad ante los efectos del calor extremo”.
Dichos cuidados tienen relación con evitar un golpe de calor, que ocurre “cuando el organismo se vuelve incapaz de controlar la temperatura, esta se va aumentando rápidamente y puede alcanzar más de 40° C. A esto se agregan pulso rápido, dolor intenso de cabeza, confusión y finalmente pérdida de conciencia”.
La profesional del INTA de la Universidad de Chile recomendó hacer lo siguiente:
Araya explicó que en un comienzo “se produce enrojecimiento de la cara, sudoración, decaimiento y deshidratación. Posteriormente, aparecen ampollas de sudor bajo la piel, calambres musculares y las piernas se hinchan”.
“Si la exposición al sol continúa, la piel enrojecida se vuelve seca (el mecanismo de sudoración deja de funcionar), la persona pierde la capacidad de enfriarse y puede pasar rápidamente del agotamiento y shock por golpe de calor. En estos casos se debe llamar inmediatamente al servicio de salud que corresponda. Mientras se espera, hay que intentar enfriar el cuerpo mediante paños de agua fría y tender a la persona en una habitación fresca y fuera de la luz solar”, detalló.
¿Qué hacer si vemos a una persona que parece estar afectada por un golpe de calor? La profesional aconsejó:
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.