Hasta 40° C podrían alcanzar las máximas este miércoles 31 de diciembre en regiones de la zona central

La meteoróloga de Meteored, Laura Batista, entregó detalles del pronóstico para la zona central del país.
La meteoróloga de Meteored, Laura Batista, abordó en CNN Prime, la situación en la zona centro-sur del país ante la alerta meteorológica por altas temperaturas extremas, producto de una condición sinóptica de vaguada costera, la cual se extenderá hasta la tarde del miércoles 31 de diciembre.
Las zonas afectadas son:
Batista estimó que podrían registrarse temperaturas máximas sobre los 35° C en sectores del interior del valle central, lo que podría generar malestares en la población. Entre los días más complejos destaca el miércoles 31 de diciembre, jornada en la que se podrían alcanzar máximas cercanas a los 40° C en el interior de las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble.
