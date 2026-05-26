¿Aire acondicionado o pellet? El drástico contraste de precios para temperar el hogar y el inminente golpe a las cuentas de la luz

Un crudo escenario tarifario de cara al invierno dejó al descubierto el último estudio realizado por la Fundación Energía para Todos. La investigación, que comparó ocho sistemas de calefacción residencial en Santiago, Concepción y Valparaíso , reveló diferencias de hasta cinco veces en los costos mensuales para un espacio común de entre 40 y 50 metros cuadrados. El análisis adquiere especial relevancia en un escenario marcado por la volatilidad internacional de los combustibles fósiles y el ya oficializado incremento en las tarifas eléctricas que comenzará a regir a partir de julio de 2026.

De acuerdo con el informe, las alternativas más económicas se concentran en el pellet y la electricidad a través de aire acondicionado. Respecto a la primera opción, el estudio arrojó un valor parejo de $243 por hora en las tres ciudades analizadas. “El pellet es el único combustible que tiene una curva descendente de precios, esto se debe a que hay competencia entre productores, y al entrar nuevas empresas al mercado su precio tiende a bajar”, detalla Matías Larrain, gerente de desarrollo de productos de Bosca. Sin embargo, el ejecutivo advierte que la inversión inicial y el diseño cobran un rol clave: “Instalar una estufa a pellet no es algo trivial: requiere un equipo especializado y una marca con trayectoria que pueda responder adecuadamente a ese proceso”.

La contraparte más costosa del informe la lideran los sistemas eléctricos radiantes y el gas natural. El sistema eléctrico de calefacción radiante se posiciona como el más oneroso del mercado, alcanzando un valor que supera los $1.100 por hora en la Región de Valparaíso. En el caso del gas natural, el gasto promedio se ubicó cercano a los $900 por hora, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) fluctuó entre los $521 y $559 por hora. Ante este panorama, Javier Piedra, director de la Fundación Energía para Todos y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, explica que “para realizar este informe, tratamos de que sea lo más simple posible. Nuestro objetivo es que sirva de guía para las personas a la hora de tomar decisiones respecto a qué combustible y tecnología utilizar para calefaccionar su hogar este invierno, por lo mismo analizamos y comparamos equipos que tienen similar capacidad de entregar calor”.

El bolsillo de los chilenos sufrirá una presión adicional debido al nuevo decreto tarifario de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que oficializó un ajuste promedio de 4,9% en las cuentas de la luz a nivel país a contar del 1 de julio de 2026. Desde el organismo técnico explicaron que este incremento responde a la actualización de los costos de generación y transmisión de energía, sumado al término de ciertos descuentos temporales que estuvieron vigentes durante el primer semestre del año. Mientras que para Santiago y la Región Metropolitana el alza significará un desembolso extra cercano a los $1.000 en una cuenta promedio , el panorama para el sur del país es bastante más complejo, proyectándose incrementos de hasta un 16% en ciudades como Valdivia y Puerto Montt debido a retrasos en proyectos de transmisión eléctrica.