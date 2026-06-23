Aguas Andinas informó cortes de agua programados en comunas de la Región Metropolitana: ¿Dónde serán?

Aguas Andinas informó sobre cortes de agua programados en dos comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantención de la red.
La interrupción del servicio se registrará durante este martes 23 de junio y podría extenderse por cerca de 12 horas.
La empresa detalló que la suspensión del suministro será en La Florida y Pedro Aguirre Cerda, abarcando algunos sectores y no las totalidades de ambas comunas.
Cortes de agua programados: ¿Dónde serán?
En La Florida, el corte de agua comenzará a las 15:00 de este martes 23 y se prolongará hasta alrededor de las 3:00 del miércoles 24.
En este caso, la interrupción del suministro será por mejoras en la red.
Mientras que en Pedro Aguirre Cerda el corte será entre las 15:00 y 23:00 de este martes 23.
Será por “cambio de válvula”, según detalló Aguas Andinas.
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