Aguas Andinas informó cortes de agua programados en comunas de la Región Metropolitana: ¿Dónde serán?

Aguas Andinas informó sobre cortes de agua programados en dos comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantención de la red.

La interrupción del servicio se registrará durante este martes 23 de junio y podría extenderse por cerca de 12 horas.

La empresa detalló que la suspensión del suministro será en La Florida y Pedro Aguirre Cerda, abarcando algunos sectores y no las totalidades de ambas comunas.

Cortes de agua programados: ¿Dónde serán?

En La Florida, el corte de agua comenzará a las 15:00 de este martes 23 y se prolongará hasta alrededor de las 3:00 del miércoles 24.

En este caso, la interrupción del suministro será por mejoras en la red.

Mientras que en Pedro Aguirre Cerda el corte será entre las 15:00 y 23:00 de este martes 23.

Será por “cambio de válvula”, según detalló Aguas Andinas.