Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

Por CNN Chile

29.12.2025 / 08:57

Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.

Las acreencias bancarias corresponden a dinero olvidado o no reclamado en bancos y cooperativas, como vales vista, depósitos o reembolsos, que no han tenido movimiento durante dos años.

Si estos montos no se reclaman dentro del plazo establecido, pueden perderse de forma definitiva, por lo que revisar si existe una acreencia a tu nombre es clave. ¿Cómo revisar las acreencias?

¿Cómo revisar las acreencias bancarias?

  • Ingresar al buscador de acreencias de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y buscar por nombre personal o razón social.
  • Llamar al call center de ChileAtiende al número 101 para recibir orientación sobre el proceso.
  • Acudir de forma presencial a una sucursal de ChileAtiende a lo largo del país.

¿Qué pasa con el dinero que no se cobra?

  • Cada año, en marzo, se publica en el Diario Oficial el listado de personas y empresas con dineros sin cobrar.
  • La publicación incluye acreencias superiores a 5 UF, mientras  montos entre 1 y 5 UF deben consultarse directamente en la entidad financiera correspondiente.
  • Desde la fecha de generación del listado, existe un plazo de tres años para cobrar el dinero.
  • Si no se realiza el cobro dentro de ese período, los recursos son entregados a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.

