Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
Las acreencias bancarias corresponden a dinero olvidado o no reclamado en bancos y cooperativas, como vales vista, depósitos o reembolsos, que no han tenido movimiento durante dos años.
Si estos montos no se reclaman dentro del plazo establecido, pueden perderse de forma definitiva, por lo que revisar si existe una acreencia a tu nombre es clave. ¿Cómo revisar las acreencias?
