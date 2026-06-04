Megarreforma: Senador Kusanovic se reunió con biministro Alvarado en La Moneda

El Gobierno continúa buscando los respaldos para que el proyecto de reconstrucción nacional obtenga los votos en el Senado.

En ese contexto, el senador Alejandro Kusanovic (independiente) llegó hasta La Moneda para sostener una reunión con el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

Y es que para lograr votos para la megarreforma es necesario contar con el apoyo del parlamentario oficialista, quien hasta ahora ha puesto en duda su respaldo a la idea de legislar la iniciativa del Gobierno.

Así, Kusanovic manifestó tras la cita que “todavía estamos en conversaciones, en análisis. Yo le pedí (a Alvarado) consideración de los parlamentarios, él entendió mi punto de vista, así que quedamos en volver a conversar más adelante“.

Añadió que “hay cosas por mejorar y corregir”.

“Más que nada se necesita también una manera de vender este proyecto distinta. Yo creo que tiene que tener un grado de seducción que no ha tenido y que tiene que mejorar el Gobierno en cómo vender el proyecto”, sentenció.