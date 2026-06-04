SpaceX fija precio de salida a bolsa en US$ 135 por acción para su debut bursátil en el NASDAQ

SpaceX presentó ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) la segunda enmienda a su formulario de registro S-1, dando un paso decisivo hacia su debut en el mercado bursátil.

La compañía fundada por Elon Musk en 2002 busca colocar 555.555.555 acciones de clase A a un precio de US$ 135 por acción, con lo que aspira a recaudar cerca de US$ 75.000 millones en lo que podría constituir una de las ofertas públicas iniciales más grandes de la historia.

Esto valoraría la empresa espacial en US$ 1,69 billones, ubicándola entre las cinco empresas más valiosas del mundo al momento del debut, por encima de Meta y cerca de Alphabet (Google), que rondan los US$ 1,7 a 2 billones de capitalización bursátil.

Las acciones cotizarán en el NASDAQ bajo el símbolo SPCX.

Ingresos de US$ 18.674 millones en 2025 y tres pilares de negocio

En 2025, SpaceX generó ingresos consolidados por US$ 18.674 millones, con un EBITDA ajustado de US$ 6.584 millones.

El primer trimestre de 2026 ya acumula US$ 4.694 millones en ingresos, aunque la compañía reporta pérdidas operativas en varios segmentos debido a las cuantiosas inversiones en desarrollo tecnológico.

El negocio descansa sobre tres pilares: el segmento espacial —cohetes y misiones—, el segmento de conectividad liderado por Starlink y un reciente segmento de inteligencia artificial que incluye xAI y la red social X.

Starlink: 10,3 millones de suscriptores y US$ 11.387 millones en ingresos

Starlink es el motor financiero más sólido de la compañía. Al cierre del primer trimestre de 2026, opera cerca de 9.600 satélites en órbita baja y cuenta con aproximadamente 10,3 millones de suscriptores en 164 países.

Solo en 2025, el segmento de conectividad generó ingresos por US$ 11.387 millones con un crecimiento interanual del 49,8%, impulsado por la expansión de clientes empresariales y una mayor eficiencia de red.

En el primer trimestre de 2026 ya aportó US$ 3.257 millones en ingresos y US$ 1.188 millones en resultado operacional.

El tercer segmento es el más nuevo y el que más inversión demanda. En febrero de 2026, SpaceX completó la adquisición de xAI —la empresa de inteligencia artificial también fundada por Musk en 2023— junto con X Holdings, la compañía matriz de la red social X.

El segmento de IA generó ingresos de US$ 3.201 millones en 2025, pero registró pérdidas operativas por US$ 6.355 millones por el alto costo de construcción de infraestructura computacional, con inversiones de capital que alcanzaron los US$ 12.727 millones ese año.

Musk controlará el 82,4% del poder de voto tras el IPO

La estructura de control quedará fuertemente concentrada en manos de su fundador. Tras la oferta, Elon Musk controlará aproximadamente el 82,4% del poder de voto a través de sus acciones clase A y clase B, estas últimas con derecho a 10 votos por acción.

Eso convierte a SpaceX en una “empresa controlada” bajo las normas del NASDAQ, lo que le permite eximirse de ciertos requisitos de gobierno corporativo.

Parte de las acciones restringidas de Musk solo se liberarán si SpaceX alcanza determinados hitos de capitalización bursátil y si establece una colonia humana permanente en Marte con al menos un millón de habitantes.