Abren convocatoria para postular al Subsidio DS1: ¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos?

Este martes 16 de junio se abrió la convocatoria para postular al Subsidio DS1, dirigido a familias de ingresos medios que no son dueñas de una casa y tienen capacidad de ahorro para adquirir una.

Según detallaron desde el Gobierno, este beneficio “permite construir una vivienda en sitio propio en sectores urbanos o rurales, o comprar una casa o departamento nuevo o usado de un valor de hasta 2.600 UF según el tramo y la zona geográfica”.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el martes 30 de junio.

Subsidio DS1: ¿Cómo postular y cuáles son los requisitos?

El subsidio se divide en tres tramos de postulación, con hasta 2.200 UF en zonas regulares y hasta 2.600 UF en regiones de la zona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama), extremo sur (Aysén y Magallanes), las provincias de Chiloé y Palena y las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui.

En tanto, el monto del beneficio habitacional depende del tramo al que se postula y el precio de la casa:

Tramo 1: para comprar viviendas de hasta 1.200 UF con un subsidio de hasta 750 UF.

para comprar viviendas de hasta 1.200 UF con un subsidio de hasta 750 UF. Tramo 2: para comprar viviendas de hasta 1.800 UF con un subsidio de hasta 700 UF.

para comprar viviendas de hasta 1.800 UF con un subsidio de hasta 700 UF. Tramo 3: para comprar viviendas de hasta 2.600 UF con un subsidio de hasta 550 UF.

Los requisitos para postular al Subsidio DS1 son:

Tener cuenta de ahorro para la vivienda abierta al menos doce meses antes de la postulación (30 de mayo de 2025).

Tener el ahorro mínimo exigido por el tramo al que se postula en la cuenta al último día hábil del mes previo a la fecha de postulación (29 de mayo pasado).

Tener Registro Social de Hogares y no superar el tramo de calificación socioeconómica que exige la alternativa.

La aplicación al beneficio se puede realizar de manera online en el sitio web del Ministerio de Vivienda, ingresando al trámite con Clave Única.

Quienes no pueden realizar el trámite por internet, podrán realizar la postulación a través de un formulario de Atención Ciudadana entre el 19 y 30 de junio.