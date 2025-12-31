1 de enero de 2026: ¿Es feriado irrenunciable?

La Dirección del Trabajo fiscalizará en distintos puntos del país el cumplimiento del feriado por parte de empleadores.

Este jueves 1 de enero de 2026 es el primer día del año, día feriado en que trabajadores y trabajadoras tendrán un descanso en medio de la semana, tras las celebraciones por el Año Nuevo.

Sin embargo, cabe preguntarse si este día es feriado irrenunciable y si el comercio funcionará normalmente.

De acuerdo a lo establecido por la ley 19.973, el 1 de enero de cada año corresponde a un feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio, por lo que ningún empleado de ese rubro debe cumplir con turnos laborales, aunque existen algunas excepciones.

1 de enero: ¿Qué tipo de comercio puede funcionar?

Según la normativa, están exceptuados del feriado irrenunciable aquellas personas que trabajen en:

Restaurantes

Cines

Espectáculos en vivo

Discotecas

Pubs

Clubes

Aeropuertos

Casinos

Expendio de combustibles

Farmacias de urgencias

Turnos sanitarios

Dependientes de tiendas de conveniencia en servicentros que preparen alimentos

Multas por no respetar el feriado irrenunciable

Si un empleador incumple el feriado irrenunciable, se expone a multas que van desde 5 UTM ($347.710) hasta 20 UTM ($1.390.480), por cada trabajador afectado y de acuerdo al tamaño de la empresa.

Micro y pequeña empresa: 5 UTM por trabajador

Mediana empresa: 10 UTM por trabajador

Gran empresa: 20 UTM por trabajador

La Dirección del Trabajo fiscalizará durante el 1 de enero el cumplimiento de la medida.

Las denuncias pueden realizarse en la página web de la institución o al fono 600 450 4000 entre las 9:00 y 15:00 horas.