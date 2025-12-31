Servicios año nuevo

Desde comer 12 uvas y lentejas a usar ropa interior amarilla: Las tradicionales cábalas para recibir el Año Nuevo

Por CNN Chile

31.12.2025 / 10:16

{alt}

La tradición popular tiene distintas cábalas para recibir el Año Nuevo.

Las cábalas de Año Nuevo se realizan tradicionalmente para recibir un nuevo año con buen augurio y abundancia.

Existen una serie de tradiciones que son parte de la tradición popular y que las personas siguen al pie de la letra, de acuerdo a los objetivos que tengan para el año entrante.

Lee también: Fiesta de Año Nuevo 2026: Conoce los cierres y otras medidas de tránsito en Santiago

Revisa a continuación las cábalas más conocidas para esta fecha.

Usar ropa interior amarilla

  • Se recomienda usar ropa interior amarilla y ponérsela antes de las 00:00 para atraer buena suerte.
  • La tradición dice que para atraer romance se puede utilizar ropa interior de color rojo.

Comer lentejas

  • Es una de las tradiciones más antiguas en Chile. La idea es comer lentejas para tener prosperidad y abundancia.

Comer 12 uvas

  • Al igual que las lentejas, es una de las cábalas más antiguas. Se trata de comer 12 uvas, una a una, y pedir un deseo por cada una para tener prosperidad y abundancia.

Dar la vuelta con una maleta

  • Especialmente para quienes desean viajar durante 2026. Se debe dar la vuelta a la manzana junto a una maleta a las 00:00.

Poner dinero en un zapato

  • Para tener prosperidad económica. Se recomienda poner un billete de alta suma en el zapato derecho.

Quemar un papel

  • En una hoja escribir cosas negativas que se quieren dejar ir y a las 00:00 quemar el papel, como una manera de decir adiós a las cosas que ya no se quieren para 2026.

La sal

  • La tradición señala que llenar un salero y la despensa ayuda a traer abundancia para el año entrante.

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

País Naveillán respalda a Kaiser ante críticas por eventual rol en el gobierno, pese a considerarlo inconveniente: "Lo que ves es lo que es"
Desde comer 12 uvas y lentejas a usar ropa interior amarilla: Las tradicionales cábalas para recibir el Año Nuevo
Se desacelera la creación de empleos: ¿A qué se debe?
Las razones de Francisca Crovetto para decir que "no" a Kast para liderar el Ministerio del Deporte
“Peligro de accidente”: Sernac emite alerta por defecto en varios modelos de bicicletas vendidos entre 2023 y 2025
Metro celebra su medio siglo de historia junto al nuevo "diorama 50 años": Recrea un tren en estación La Moneda