Desde comer 12 uvas y lentejas a usar ropa interior amarilla: Las tradicionales cábalas para recibir el Año Nuevo

La tradición popular tiene distintas cábalas para recibir el Año Nuevo.

Las cábalas de Año Nuevo se realizan tradicionalmente para recibir un nuevo año con buen augurio y abundancia.

Existen una serie de tradiciones que son parte de la tradición popular y que las personas siguen al pie de la letra, de acuerdo a los objetivos que tengan para el año entrante.

Revisa a continuación las cábalas más conocidas para esta fecha.

Usar ropa interior amarilla

Se recomienda usar ropa interior amarilla y ponérsela antes de las 00:00 para atraer buena suerte.

La tradición dice que para atraer romance se puede utilizar ropa interior de color rojo.

Comer lentejas

Es una de las tradiciones más antiguas en Chile. La idea es comer lentejas para tener prosperidad y abundancia.

Comer 12 uvas

Al igual que las lentejas, es una de las cábalas más antiguas. Se trata de comer 12 uvas, una a una, y pedir un deseo por cada una para tener prosperidad y abundancia.

Dar la vuelta con una maleta

Especialmente para quienes desean viajar durante 2026. Se debe dar la vuelta a la manzana junto a una maleta a las 00:00.

Poner dinero en un zapato

Para tener prosperidad económica. Se recomienda poner un billete de alta suma en el zapato derecho.

Quemar un papel

En una hoja escribir cosas negativas que se quieren dejar ir y a las 00:00 quemar el papel, como una manera de decir adiós a las cosas que ya no se quieren para 2026.

La sal