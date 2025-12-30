Fiesta de Año Nuevo 2026: Conoce los cierres y otras medidas de tránsito en Santiago

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
Autoridades llamaron a planificar los viajes con anticipación ante los cierres programados en el eje Alameda.
El festejo de Año Nuevo 2026 traerá de regreso, tras siete años, la tradicional celebración bajo la Torre Entel, que contará con fuegos artificiales y espectáculos musicales. Debido a la masividad del evento, TransporteInforma dio a conocer las medidas que se aplicarán de manera paulatina para resguardar la seguridad y el orden durante la celebración a lo largo de la Alameda.
A partir del mediodía del miércoles 31 de diciembre de 2025, el cuadrante aledaño a la Torre Entel, en el centro de la comuna de Santiago, tendrá el siguiente itinerario de cierres y restricciones:
Asimismo, las calzadas que atraviesan la Alameda se cerrarán de forma paulatina a partir de las 17:00 horas en los siguientes cruces:
En tanto, el Metro de Santiago extenderá su horario de funcionamiento hasta las 01:30 horas del 1 de enero de 2026, con estaciones habilitadas en Línea 1, entre Los Dominicos y San Pablo.
¡Buenas noticias para la celebración de Año Nuevo en la Torre Entel!🎆
Ampliamos la cobertura de la extensión horaria para que regreses tranquil@ y segur@ a casa 🥳
Estaciones de ingreso:
🟤 #L3 Universidad de Chile.
🔴 #L1 Los Héroes y Universidad de Chile.
Estaciones de… pic.twitter.com/2P3IsrwkLO
— Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) December 29, 2025
