Fiesta de Año Nuevo 2026: Conoce los cierres y otras medidas de tránsito en Santiago

Autoridades llamaron a planificar los viajes con anticipación ante los cierres programados en el eje Alameda.

El festejo de Año Nuevo 2026 traerá de regreso, tras siete años, la tradicional celebración bajo la Torre Entel, que contará con fuegos artificiales y espectáculos musicales. Debido a la masividad del evento, TransporteInforma dio a conocer las medidas que se aplicarán de manera paulatina para resguardar la seguridad y el orden durante la celebración a lo largo de la Alameda.

A partir del mediodía del miércoles 31 de diciembre de 2025, el cuadrante aledaño a la Torre Entel, en el centro de la comuna de Santiago, tendrá el siguiente itinerario de cierres y restricciones:

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins al poniente, entre Mac Iver y Dieciocho, desde las 12:00 horas.

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins al oriente, entre Dieciocho y San Francisco, desde las 15:00 horas.

Corte total de Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, en ambas calzadas, entre Avenida Vicuña Mackenna y Exposición, desde las 15:00 horas.

Asimismo, las calzadas que atraviesan la Alameda se cerrarán de forma paulatina a partir de las 17:00 horas en los siguientes cruces:

Almirante Latorre / Avenida Brasil

Cienfuegos / Vergara

Avenida Manuel Rodríguez

San Ignacio / San Martín

Amunátegui / Lord Cochrane

San Antonio / San Francisco

Santa Rosa / Mac Iver

Extensión horario metro de Santiago

En tanto, el Metro de Santiago extenderá su horario de funcionamiento hasta las 01:30 horas del 1 de enero de 2026, con estaciones habilitadas en Línea 1, entre Los Dominicos y San Pablo.