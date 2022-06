María Martinón-Torres, médica y paleoantropóloga española, publicó en mayo el libro “Homo Imperfectus: ¿Por qué seguimos enfermando a pesar de la evolución?”. “El ser humano, como cualquier otro animal, quiere vivir y sobrevivir y para ello a veces tiene que competir. Pero curiosamente hemos visto que nuestro éxito evolutivo se debe a nuestra capacidad de cooperación, a ser un grupo social”, aseguró la directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH).

La especialista reivindica el rol colaborativo de la especie humana. “La evolución humana nos enseña que hemos sido una especie que a lo largo de esta trayectoria de millones de años nuestra principal característica ha sido que nos hemos preocupado de los demás”, indicó.

La longevidad del ser humano no se centra en la reproducción, sino que en el cuidado de otros para la escritora. “Curiosamente hemos aumentado los años en los que no somos reproductivos, vivimos muchos años, pero no más años para seguir teniendo más hijos”, afirmó.

Martinón-Torres asegura que la selección natural ha apostado por la tercera edad porque es útil para la crianza. “La especie ha tenido éxito gracias a que contamos entre nosotros con esa llamada tercera edad, que es una parte de la población que todavía está en unas condiciones físicas y mentales importantes y que han sido cruciales para ayudar a sacar adelante a las crías, y a los hijos de los hijos, a los nietos”, explicó.

La especialista cree que una de las armas más importantes del ser humano es la empatía. “Tenemos que recordar que nuestra historia es precisamente la de la riqueza y la de la cooperación con los otros, y no podemos utilizar la cultura para separar, tiene que ser para unir”, dijo.

Vivir en un mundo hipertecnologizado tiene peligros como seres sociales, a juicio de la española. “En el mundo de hoy corremos un riesgo que no había antes. La empatía es una capacidad, una gran ventaja que se alimenta en las distancias cortas, ahora vivimos en un mundo virtual donde con la tecnología aprendemos a hacer muchas cosas a distancia, incluso matar”, afirmó.

Martinón-Torres recalcó que las fortalezas de la especie no son individuales, sino que grupales. “Realmente el más débil es el que está solo, el que no está aceptado, el que genera rechazo”, planteó la paleoantropóloga, agregando que “el débil en realidad voy a decir que es el egoísta”, concluyó.