Desde 1987 el portugués João Goulão trabaja en la prevención, tratamiento y reinserción de drogadictos en la sociedad. El médico es considerado el arquitecto de la política sobre drogas de Portugal y es un referente mundial de resultados positivos contra las adicciones. En conversación con Sana Mente de CNN Chile, explicó medidas para enfrentar este problema basándose en la estrategia exitosa de su país.

En Portugal existía un alto consumo de heroína en los años 80 y 90. “La adicción era un tema transversal a toda la sociedad. Era casi imposible encontrar una familia portuguesa que no tuviera problemas relacionados con drogas. La opción ha sido abordar este tema como un tema de salud y del área social, más que criminal”, comentó el Coordinador Nacional de la Política sobre Drogas.

Goulão planteó la importancia de ver al adicto como una persona que padece una enfermedad. “Los usuarios son sobre todo personas que necesitan ayuda; de los servicios de salud, de los servicios sociales, de soporte, de proporcionar los niveles más básicos de dignidad humana. A partir de ahí el cambio es posible”, dijo.

El experto explicó el modelo exitoso de Portugal. “El cambio de foco en las políticas no fue decisión de algunos iluminados políticos, sino un movimiento de base de la sociedad (…) La tendencia de la gente era decir ‘bueno mi hijo no es un criminal, es una persona que necesita ayuda, tratamiento’. Pero irse a la cárcel no va a beneficiar, no va a cambiar nada”, explicó.

Detalló las políticas públicas aplicadas en su país. “El abordaje fue centrado en la reducción de la demanda. Prevención, tratamiento, reducción de riesgo, reinserción social”, precisó.

Goulão contó que han podido ampliar la atención a otro tipo de dependencias. “Hemos desarrollado una red bastante sólida de centros de tratamiento ambulatorio de los que está a cargo el Estado, complementado por respuestas privadas. Hoy no solamente podemos tratar a gente con dependencia a drogas ilícitas, sino que también de alcohol, al juego, la pantalla”, agregó.

Para el especialista no se trata solo de entregar mayor información sobre los efectos nocivos de las drogas a la población. “Creo que la información alrededor de las drogas y sus efectos es importante, pero nosotros centramos la estrategia en el individuo y sus condiciones, sus fragilidades, los factores que pueden tornar a esa persona más vulnerable”, enseñó el especialista.

“Lo que verdaderamente importa es la relación que el individuo establece con la sustancia o con el comportamiento y es ahí que intentamos actuar”, planteó. La estrategia en Portugal para comportamientos adictivos se basa en tres pilares: empoderar a través de más conocimiento, proteger con la ley y la reducción de oferta de sustancias, y cuidar a los adictos con condiciones básicas de dignidad.

Goulão detalló que existen drogas para distintos fines y depende del estado de la sociedad. “Podemos asociar el sufrimiento de una sociedad a sustancias como la heroína y el alcohol. Y podemos asociar el deseo de potenciar el placer a otro tipo de sustancias, como el éxtasis y la cocaína”, dijo.