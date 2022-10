“Tenemos una infacnia tremendamente triste y tremendamente enferma”. Así de tajante es el doctor en Psicología, Felipe Lecannelier en detallar cómo es la crianza en nuestro país.

El académico de la Universidad de Santiago y autor de libros como “El Trauma Oculto en la Infancia” fue entrevistado en Sana Mente de CNN Chile para ahondar en la crianza que existe en nuestro país y como esta se vincula con la salud mental, manifestando que “en un estudio encontramos que Chile es el país que más grita, castiga y prohíbe a los niños, es decir, somos el país del ‘quédate tranquilo’, ‘pórtate bien’ (…) somos el país de la prohibición, el grito y el castigo”.

“Nosotros no pasamos más del 5% o 6% de nuestra vida adulta cuidando a nuestros hijos y el 80% de nuestra vida adulta la pasamos durmiendo y trabajando. Los niños sienten eso (…) ¿Cuál es la mejor recomendación? Maximicemos el tiempo (con los niños), cómo sea (…) Mucho de lo que los niños hacen que aquí llamamos ‘mal comportamiento’, son intentos desesperados de un niño de tenerte más cerca, más tiempo”, agregó.

En esa línea, el autor de “A.M.A.R: Hacia un cuidado respetuoso de apego en la infancia” detalló que los padres deben pensar y volver a mirar el hecho de que lo se indica como “mala conducta” solo se trata de una reacción completamente natural de la niña o el niño.

“El síndrome internalizante es que el niño se guarda todo y después tenemos adultos que no se atreven a opinar, que se siente con vergüenza por pedir licencia, que no cuentan si están deprimidos o sufriendo. El mensaje tiene que siempre ser cotidiano y claro, «si tu estás mal, yo no me voy a ir y no te voy a alejar»”, dijo.

Finalmente, indicó que se debe aumentar el presupuesto de salud minino al 9% y se tiene que poner la salud mental como una prioridad más allá que el COVID-19, incluso, mucho más allá que “otros problemas de salud”.