La periodista Paloma Ávila conversó con la psicóloga experta en crianza Andrea Cardemil sobre la salud mental materna y la crianza en un nuevo espacio de conversación de Sana Mente, a través de Instagram Live de CNN Chile.

La salud mental materna es un aspecto fundamental que merece especial atención, ya que el bienestar emocional de las madres juega un papel crucial en la crianza de sus hijos. Cuidar la salud mental durante la maternidad no solo beneficia a las madres, sino que también impacta positivamente en el desarrollo y bienestar de los niños.

Es importante reconocer que la maternidad puede ser un desafío emocional y físico, con cambios hormonales, ajustes en la rutina diaria y la responsabilidad de cuidar de un ser vulnerable.

Durante el Live la experta recalco la importancia de establecer límites y priorizar el autocuidado por partes de los padres.

“De grandes no sabes respirar, eso más que calmarnos nos hace enojarnos más. Pero, más allá del momento de darme mis cinco minutos, yo necesito mi espacio. Puedo ponerle la televisión a mi hijo, darme ese espacio y respirar“.

Contar con una red de apoyo sólida, ya sea conformada por familiares, amigos o profesionales de la salud mental, puede ser de gran ayuda para las madres y padres. Tener a alguien con quien compartir experiencias, dudas y preocupaciones puede aliviar la carga emocional y brindar un espacio seguro para expresar las emociones.

-¿Los niños pequeños pueden manipular a los padres?

-No. Si nos ponemos científicos, para poder manipular al otro debemos tener la metacognición y eso implica una asociación bien compleja que no se tiene antes de los 8 años. Para mí nunca hay manipulación, para a quienes les cuesta creer eso, los niños no tienen el desarrollo cognitivo para manipular. Los seres humanos nacemos cableados para expresar lo que nos pasa y esperar lo que nuestro cuidador pueda leer y pueda hacerse cargo.

Ve la entrevista completa a continuación