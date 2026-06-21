Criteria: 49% evalúa como “peor de lo que esperaba” los 100 primeros días del Presidente Kast

Este domingo se dio a conocer una nueva edición de la encuesta política Criteria, que entregó diversos resultados sobre la gestión de José Antonio Kast.

En concreto, la consulta dio cuenta que el 49% de los encuestados evalía como “peor de lo que esperaba” los 100 primeros días del Presidente Kast, contra un 32% que aseguró que este periodo ha sido “igual a lo que esperaba” y un 14% que afirmó que ha sido “mejor de lo que esperaba”.

Por otro lado, respecto a las emociones reinantes durante 2026, un 39% afirma que es la esperanza, registrando una baja de 14 puntos respecto a febrero; en tanto, el miedo sube 5 puntos pasando de 22 a 27% en el mismo periodo. Y la tristeza también sube de 5 a 12 puntos.

Finalmente, en lo que respecta al proyecto de Sala Cuna, un 57% prefiere que se financie sin ocupar recursos de los trabajadores. Un 28% de ese 57% está a favor de que “sea financiada por el Estado con recursos públicos, aunque esto implique menos recursos para otros beneficios sociales”; mientras que el 27% restante está por “que el costo sea asumido completamente por las empresas, aun que esto pueda aumentar el costo de contratación y afectar la generación de empleo”. Y un 22% prefiere la fórmula del gobierno que es que sea financiada con recursos del seguro de cesantía.