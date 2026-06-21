DMC emite aviso por heladas entre Valparaíso y Biobío: mínimas llegarían a los -4 °C

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por heladas normales a moderadas para seis regiones del país.

Según informó el organismo, se podrían registrar hasta -4°C en gran parte del centro y centro sur de Chile.

¿Cuándo y qué regiones se verán afectadas?

DCM señaló que este evento afectará a la cordillera de la costa, valle y precordillera de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, desde la madrugada de este lunes 22 hasta la mañana del martes 23 de junio.

En la Región de Valparaíso, las mínimas más bajas se registrarán en la precordillera y los valles precordilleranos, donde los termómetros oscilarán entre los -2 °C y -4 °C durante ambas jornadas.

La zona de la cordillera de la costa se podrían registrar hasta -3°C.

La Región Metropolitana presentará un escenario similar. En la cordillera de la costa y en el valle se pronostican mínimas de entre -1 °C y -3 °C durante ambos días.

En tanto, en la precordillera las temperaturas podrían descender hasta los -4 °C.

Para las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, el pronóstico anticipa temperaturas mínimas de entre -1 °C y –3 °C en la cordillera de la costa y en los valles.

Las temperaturas más bajas se concentrarán nuevamente en la precordillera de estas regiones, donde se esperan registros de entre -2 °C y –4 °C tanto el lunes 22 como el martes 23 de junio.