Gobierno activa Código Azul en el centro del país por pronóstico de bajas temperaturas

Esté sábado, el gobierno de Chile activó el Código Azul ante las bajas temperaturas pronosticadas para el centro y centro sur de las país.
La medida comenzará a regir a las 17:00 horas de domingo 21 y se extenderá hasta el lunes 22 de junio a las 13:00 horas, según informó la cartera a través de sus redes sociales.
La activación considera a la Región Metropolitana, además de las comunas de Rancagua, Los Andes, San Felipe, Talca, Curicó, Chillán y Los Ángeles.
¿Qué es el Código Azul?
El Código Azul corresponde a un plan de reforzamiento de la red de atención para personas en situación de calle ante condiciones climáticas extremas.
Su activación se determina cuando las temperaturas alcanzan los 0 °C o menos. Asimismo, puede decretarse con temperaturas de hasta 5 °C si se registran precipitaciones, nieve o aguanieve.
¡Atención! ☝🏻
Desde hoy domingo 21 de junio a las 17:00 horas y hasta mañana lunes 22 de junio a las 13:00 horas, se activa el #CódigoAzul
Recuerda, si ves una persona en situación de calle, puedes levantar la alerta llamando al Fono Calle 800 104 777, opción 0 o ingresando al… pic.twitter.com/6ocdJsmTYq
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) June 21, 2026
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