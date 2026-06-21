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Gobierno activa Código Azul en el centro del país por pronóstico de bajas temperaturas

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Esté sábado, el gobierno de Chile activó el Código Azul ante las bajas temperaturas pronosticadas para el centro y centro sur de las país.

La medida comenzará a regir a las 17:00 horas de domingo 21 y se extenderá hasta el lunes 22 de junio a las 13:00 horas, según informó la cartera a través de sus redes sociales.

La activación considera a la Región Metropolitana, además de las comunas de  Rancagua, Los Andes, San Felipe, Talca, Curicó, Chillán  y Los Ángeles.

¿Qué es el Código Azul?

El Código Azul corresponde a un plan de reforzamiento de la red de atención para personas en situación de calle ante condiciones climáticas extremas.

Su activación se determina cuando las temperaturas alcanzan los 0 °C o menos. Asimismo, puede decretarse con temperaturas de hasta 5 °C si se registran precipitaciones, nieve o aguanieve.

 

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