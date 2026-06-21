Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Uruguay y Cabo Verde se enfrentan este domingo por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

La Celeste llega a este compromiso tras igualar en su debut ante Arabia Saudita, mientras que Cabo Verde viene de conseguir un histórico empate sin goles frente a España.

El grupo también está integrado por España y Arabia Saudita, que se enfrentan más temprano en la misma jornada.

El partido entre Uruguay y Cabo Verde se disputará este domingo 21 de junio, a partir de las 18:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el Miami Stadium, denominación mundialista del Hard Rock Stadium, ubicado en Miami, Estados Unidos.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el duelo podrá verse por DSports en televisión de pago.

Además, estará disponible vía streaming a través de DGO, Amazon Prime y Paramount+.

El partido no está considerado dentro de la programación principal de TV abierta para esta jornada.

Las coordenadas del partido

Partido: Uruguay vs. Cabo Verde.

Uruguay vs. Cabo Verde. Fecha: domingo 21 de junio.

domingo 21 de junio. Hora: 18:00 horas de Chile.

18:00 horas de Chile. Grupo: H.

H. Estadio: Miami Stadium / Hard Rock Stadium.

Miami Stadium / Hard Rock Stadium. TV de pago: DSports.

DSports. Streaming: DGO, Amazon Prime y Paramount+.

Después de este encuentro, la jornada mundialista continuará con el partido entre Nueva Zelanda y Egipto, válido por el Grupo G.