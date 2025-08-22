Programas completos Agenda Económica

Ximena Rincón: “Se optó por Grau porque es del mismo grupo de amigos del Presidente Boric”

Por CNN Chile

22.08.2025 / 11:43

Conduce: Nicolás Paut.

La salida de Mario Marcel del ministerio de Hacienda y el nombramiento de Nicolás Grau en su reemplazo trajo diversas opiniones.

En  una nueva edición de Agenda Económica PM, Ximena Rincón, senadora de Demócratas y Presidenta de la Comisión de Hacienda, se refirió al cambio de gabinete y aseguró que “el ministro Grau no era la persona para suceder a Marcel“.

“Me costó entenderlo. Probablemente se optó por Grau porque es del mismo grupo de amigos del Presidente“, agregó.

Respecto a la salida de Mario Marcel, la senadora señaló que “cuesta entender que en este minuto él se vaya“.

Rincón se mostró preocupada por el futuro de Hacienda con la llegada de Grau.

Se ve muy complejo escenario. Estoy tremendamente preocupada por lo que viene“, concluyó.

Revisa el programa completo en el video.

 

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Deportes Trump adelanta que sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 será en Washington en diciembre
Abren camino a Farellones, pero autoridades recomiendan no subir por condiciones de la ruta
Presidente Boric defiende designación de Grau en Hacienda: “No estoy para dejar contento a la derecha”
Con el retorno de Ben Brereton: ANFP revela la convocatoria de la Selección Chilena para los últimos partidos de las eliminatorias
Pronostican nueva nevadas y hasta -9 grados en el centro del país para el fin de semana
ManpowerGroup Chile presenta libro con 50 líderes que impulsan la transformación empresarial en el país