Ximena Rincón: “Se optó por Grau porque es del mismo grupo de amigos del Presidente Boric”

La salida de Mario Marcel del ministerio de Hacienda y el nombramiento de Nicolás Grau en su reemplazo trajo diversas opiniones.

En una nueva edición de Agenda Económica PM, Ximena Rincón, senadora de Demócratas y Presidenta de la Comisión de Hacienda, se refirió al cambio de gabinete y aseguró que “el ministro Grau no era la persona para suceder a Marcel“.

“Me costó entenderlo. Probablemente se optó por Grau porque es del mismo grupo de amigos del Presidente“, agregó.

Respecto a la salida de Mario Marcel, la senadora señaló que “cuesta entender que en este minuto él se vaya“.

Rincón se mostró preocupada por el futuro de Hacienda con la llegada de Grau.

“Se ve muy complejo escenario. Estoy tremendamente preocupada por lo que viene“, concluyó.

