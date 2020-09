Paulina Aldunce, académica de la U. de Chile y miembro del Programa Interdisciplinario del Medio Ambiente, se refirió a la mega sequía que ha afectado a Chile por más de una década. “Es la sequía mas prolongada que hemos tenido”, advirtió junto con ejemplificar que la Laguna de Aculeo “ya no es laguna y no dejó de existir agua solo debido a la disminución de precipitaciones, sino que al abuso en el uso del agua en ese lugar”. Es por esto que su llamado es que “tenemos que aprender a hacer un buen uso del agua y no hacer un abuso”. Revisa el programa completo en el video.