El ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, conversó con el Última Mirada sobre el segundo proceso que conducirá la nueva mesa directiva del órgano redactor, pero sobre todo hizo una retrospección al trabajo que encabezó junto a Elisa Loncon. “La (ex) presidenta y yo, y luego apoyados por el resto de nuestros equipos, pero sobre todo la (ex) presidenta y yo durante el mes de julio, tomamos la decisión de empujar que todos los espacios de trabajo y de representación dentro de la Convención Constitucional fueran un reflejo de la Convención Constitucional (…) Cada espacio dentro de la Constituyente tenía que ser el reflejo de eso. Así son las comisiones, así fueron las comisiones provisorias de agosto y así tenía que ser la mesa directiva”, sostuvo. En ese sentido, Bassa dijo que “no me imagino una mesa directiva de un órgano de representación popular como este que no sea representativo en su propia realidad”.