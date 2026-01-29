Tensiones en Medio Oriente impulsan alza del petróleo y el cobre marca récord histórico

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el complejo escenario internacional que está marcando la contingencia económica del país, con especial foco en la volatilidad de los mercados, el alza del precio del petróleo producto de las crecientes tensiones en Medio Oriente y el riesgo de una escalada militar que aumenta la incertidumbre global.

En este contexto, se advirtió sobre el impacto que estos factores podrían tener en los precios de los combustibles, mientras el cobre alcanza nuevos máximos históricos, superando los 6 dólares la libra.

Por otro lado, dialogamos con Ignacio de la Cuadra, CFO de Global66, sobre el fuerte crecimiento de las remesas enviadas desde Chile al exterior durante 2025, que alcanzaron los US$3.700 millones, un alza de 157% respecto al año anterior. Esto, impulsado por la migración, el trabajo freelance y la digitalización financiera.

También hablamos sobre el avance de las fintech en transferencias inmediatas, el uso de monedas duras y la integración entre el sistema financiero tradicional y las stablecoins como nueva tendencia en la región.

