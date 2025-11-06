Programas completos Agenda Económica

Start-Up Chile y sus 15 años de historia: “Es una política transversal, más allá de los gobiernos que han ido pasando”

Por CNN Chile

06.11.2025 / 09:23

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Javiera Araneda, gerenta de Start-Up Chile, quien reflexionó sobre el impacto de la aceleradora pública de emprendimientos en sus 15 años de historia.

“En su origen fue bien cuestionado, pero ya ha logrado un poco probar Startup Chile el impacto que genera y en esa línea se ha transformado en una política más bien de Estado, más allá de los gobiernos que han ido pasando, en una política transversal“, sostuvo.

