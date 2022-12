En una nueva edición de Agenda Económica, conversamos con el ex presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, sobre el acuerdo constitucional alcanzado por las distintas fuerzas políticas. En ese sentido, señaló que “me parece un acuerdo positivo” y destacó que “se reivindica el rol del Congreso, tenemos que parar esa cantinela que muchas veces viene de la propia política profesional, que es especialmente sorprendente argumentar que el Congreso no tiene legitimidad para ejercer tal rol, como por ejemplo, proponer los integrantes del Consejo de Expertos o los integrantes del Consejo de Admisibilidad. Me parece que es un mínimo rol que debiese tener el Congreso”.