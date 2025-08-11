Ataque de Israel mata a seis periodistas en Gaza y acusan que uno de ellos era “terrorista”

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada.

Ataque de Israel mata a seis periodistas que se encontraban en una tienda de campaña en Gaza y acusan que uno de ellos era parte de una “célula terrorista” con vinculación con Hamás. Al Jazeera niega esta acusación y aseguraron que el asesinato de periodistas “no impedirá la difusión.

La ofensiva militar fue condenada por la ONU.

