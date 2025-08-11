Programas completos conexión global

Ataque de Israel mata a seis periodistas en Gaza y acusan que uno de ellos era “terrorista”

Por CNN Chile

11.08.2025 / 21:18

{alt}

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada.

Ataque de Israel mata a seis periodistas que se encontraban en una tienda de campaña en Gaza y acusan que uno de ellos era parte de una “célula terrorista” con vinculación con Hamás. Al Jazeera  niega esta acusación y aseguraron que el asesinato de periodistas “no impedirá la difusión.

La ofensiva militar fue condenada por la ONU.

Revisa el programa completo en el video

DESTACAMOS

País Matthei dice que "el Partido Comunista no logra ver que bajar impuestos produce mayor recaudación fiscal"

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Presidente de Evópoli dice que Matthei "defenderá mucho mejor los derechos de las mujeres que Kast o Kaiser"
Vodanovic sobre diferencias entre Jara y Carmona: “A todas alguna vez nos han desautorizado, hablan por las mujeres”
Presidenta del PS dice que "no es el momento de terminar con las AFP" y que el sistema se debe seguir corrigiendo
Tras traspié con propuesta para nacionalizar el cobre: Vodanovic dice que hay una "obsesión con el programa" de Jeannette Jara
“No me adelantaría": Ministra Vallejo sobre posibilidad de aplicar Aula Segura tras ataque contra profesor del INBA
Carter se abre a un nuevo domicilio político: "Es probable que en el futuro termine militando en el Partido Republicano"