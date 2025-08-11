Deportes copa libertadores

Estadio Monumental de Lima albergará la final de la Copa Libertadores 2025

Por CNN Chile

11.08.2025 / 20:32

{alt}

Esta es la segunda vez que el recinto deportivo acoge una final de la Copa Libertadores. La primera vez fue en 2019, con la final entre River Plate y Flamengo.

(EFE) – El Estadio Monumental de Lima, casa del Universitario de Deportes, acogerá por segunda vez una final de la Copa Libertadores, anunció este lunes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En el Monumental se coronará el campeón de la Libertadores de 2025 el próximo 29 de noviembre.

“¡El Monumental de Lima, el estadio de la final de la CONMEBOL Libertadores!”, anunció la Conmebol este lunes en la red social X, acompañado de una imagen del estadio, el más grande de Perú, con capacidad de hasta 80.000 personas.

Desde abril se conocía que Lima sería la ciudad que acogería la final de la Libertadores de 2025, pero hasta ahora no se había definido el estadio, ya que también se hablaba de la posibilidad de que el partido se celebrase en el Estadio Nacional.

El Monumental fue sede de la final de la Libertadores en 2019, cuando por primera vez se jugó una final a partido único.

En aquella ocasión se enfrentaron River Plate y Flamengo, en una de las finales más emocionantes de la competición, ya que el club brasileño remontó el partido en los minutos finales con un doblete de Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ y levantó por segunda vez en su historia el trofeo.

El anuncio de la sede de la final de la Libertadores se hizo antes de que esta semana comiencen a jugarse los octavos de final, donde Universitario es uno de los equipos en liza.

Fotografia de archivo del Estadio Monumental de Lima, que este lunes ha sido escogido por la Conmebol para acoger la final de la Copa Libertadores de 2025, como ya ocurrió en la de 2019. EFE/Mikhail Huacán.

Fotografia de archivo del Estadio Monumental de Lima, que este lunes ha sido escogido por la Conmebol para acoger la final de la Copa Libertadores de 2025, como ya ocurrió en la de 2019. EFE/Mikhail Huacán.

Este martes se disputan los partidos Fortaleza (BRA) contra Vélez (ARG), Atlético Nacional (COL) contra São Paulo (BRA), y Peñarol (URU) contra Racing (ARG).

El miércoles será el turno de Cerro Porteño (PAR) contra Estudiantes (ARG), y Flamengo (BRA) contra Internacional (BRA).

Igualmente, el jueves jugarán Botafogo (BRA) contra Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU), Libertad (PAR) contra River Plate (ARG) y Universitario (PER) contra Palmeiras (BRA).

DESTACAMOS

País Matthei dice que "el Partido Comunista no logra ver que bajar impuestos produce mayor recaudación fiscal"

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Presidente de Evópoli dice que Matthei "defenderá mucho mejor los derechos de las mujeres que Kast o Kaiser"
Vodanovic sobre diferencias entre Jara y Carmona: “A todas alguna vez nos han desautorizado, hablan por las mujeres”
Presidenta del PS dice que "no es el momento de terminar con las AFP" y que el sistema se debe seguir corrigiendo
Tras traspié con propuesta para nacionalizar el cobre: Vodanovic dice que hay una "obsesión con el programa" de Jeannette Jara
“No me adelantaría": Ministra Vallejo sobre posibilidad de aplicar Aula Segura tras ataque contra profesor del INBA
Carter se abre a un nuevo domicilio político: "Es probable que en el futuro termine militando en el Partido Republicano"