Algunos ex ministros de Hacienda se refirieron al Acuerdo por Chile por el proceso constituyente. A pesar de valorar la firma, descartaron que despeje las incertidumbres presentes en la economía.

En esa línea, aseguraron que la prioridad debe estar en corregir el “deterioro de la política” que impide el avance de las reformas.

En el marco de un seminario organizado por la Universidad Católica, se reunieron los ocho ex ministros de Hacienda: Alejandro Foxley, Eduardo Aninat, Manuel Marfán, Nicolás Eyzaguirre, Andrés Velasco, Felipe Larraín, Alberto Arenas y Rodrigo Valdés.

“Una Constitución no soluciona la pobreza”

“Lo que se fue deteriorando fue la calidad de la política (…) la reforma de pensiones que presentamos con Michelle Bachelet, la que presentó Sebastián Piñera y la que está presentando el Gobierno, ahora no son tan distintas, sin embargo, no podemos ponernos de acuerdo. Es evidente que hay algo que está mal”, señaló el ex ministro de Bachelet y Lagos, Nicolás Eyzaguirre.

Visión que compartió Rodrigo Valdés, quien ocupó el cargo entre 2015 y 2017. “Una Constitución no soluciona la pobreza, no garantiza derechos, lo único que hace es poner las reglas del juego sobre cómo se distribuye el poder y que esa distribución le ponga incentivos a los que van a detentar el poder, a hacer las cosas bien para el largo plazo de Chile. Y eso toma tiempo, no hay que ‘vender la pescada’ de que de un día para otro esto va a cambiar“, dijo.